Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı makamının Anayasa’nın emrettiği gibi tarafsız olacağını ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir liderlik sergileyeceğini belirtti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Lefke’de bölge halkıyla bir araya geldi, esnafı ziyaret etti, Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

Erhürman, “Cumhurbaşkanı’nın atacağı her imza, vereceği her onay kıymetlidir. Hukuka uygunluk ve liyakat dikkate alınmak zorundadır, yeni dönemde mutlaka alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Erhürman’a Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

-“Liyakat Cumhurbaşkanlığı’nın önde gelen gündemleri arasında yer alacak”

Cumhurbaşkanının, Bakanlar Kurulu listesini onaylayan makam ve tüm üçlü kararnamelerde üçüncü imzanın sahibi olduğuna işaret eden Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı’nın atacağı imza, vereceği onay elbette kıymetlidir. Hukuka uygunluk ve liyakat dikkate alınmak zorundadır. Yeni dönemin en ayırt edici özelliklerinden biri de bu olacaktır. Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı, Anayasa’nın bu makama yüklediği görevleri sorumluluk ve ciddiyetle yerine getirecek; özelde Anayasa’ya, genelde hukuka uygunluk, kamuda işlerin düzenli biçimde yürütülmesi ve liyakat Cumhurbaşkanlığı’nın önde gelen gündemleri arasında yer alacaktır.”

-“Cumhurbaşkanı’nın yol gösterici rolü yeni dönemde hassasiyetle yerine getirilecek”

Cumhurbaşkanının aynı zamanda Anayasa’ya göre Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun da başkanı olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Başbakan, İçişleri ve Dışişleri Bakanları ile Silahlı Kuvvetler Komutanı, bu Kurul’un üyesidir. Bugün ülkemizde nüfusun artışı ve çeşitlenmesi ile paralel güvenlik sorununun arttığı noktada, Cumhurbaşkanı’nın bu sorunlara çözüm üretme kapasitesi vardır. Cumhurbaşkanı’nın yol gösterici rolü son derece önemlidir ve yeni dönemde bu işlev hassasiyetle yerine getirilecektir.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar Kurulu’na başkanlık etme yetkisinin de olduğunu anımsatan Erhürman, “Bu da Cumhurbaşkanı’nın yürütme içindeki yerinin önemini teyit etmektedir.” dedi.

-“Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek 'dostlar alışverişte görsün' diye yapılacak bir iş değildir”

Ülkede nüfus, nüfus politikasızlığı, ekonomi, turizm, yükseköğretim, eğitim, sağlık, çalışma yaşamı, suç, suçluluk, bağımlılık gibi pek çok konuda sorunların büyüdüğünü söyleyen Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın hangi konularda Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek zorunda kalacağının da belli olduğunu belirtti.

“Ancak unutulmamalıdır ki Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek 'dostlar alışverişte görsün' diye yapılacak bir iş değildir.” diyen Erhürman, “beş bomboş yılın” geride kaldığını söyledi. Erhürman, “Cumhurbaşkanı, dersine çalışır, danışmanlarıyla birlikte hazırlanır, ön hazırlıklarını tamamlar ve dosyasına hakim bir biçimde Bakanlar Kurulu’na başkanlık ederse, elbette oradan ortak bir sonuç çıkarmak mümkündür.” dedi.

-“Cumhurbaşkanlığı görevlerini tüm kurumlarla kuracağı yapıcı diyalog içinde yürütecek”

Cumhurbaşkanı’nın yürütmenin pek çok alanında danışmanlarının bulunduğunu ifade eden Erhürman, “Danışman istihdamı, o alanlarda faaliyet gösterilmeyecek, projeler hazırlanmayacak, ilgili bakanlarla ve başbakanla eşgüdüm sağlanmayacaksa kamu maliyesi açısından gereksiz bir ek yükten başka bir şey değildir. Danışman atamaları aslında, Cumhurbaşkanı’nın iç meselelerde çözüm üretme ve yeni projeleri hayata geçirme iradesinin somut bir ifadesidir.” diye konuştu.

Erhürman, ülkedeki yolsuzluk, usulsüzlük, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti gibi iddialar konusunda Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı gibi makamlarla siyaset üstü ve doğrudan ilişkisi bulunan Cumhurbaşkanlığı’nın bu alanlarda da etkin işlev görmesinin doğal olduğunu söyledi.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın bu görevleri hükümet, yerel yönetimler ve tüm kurumlarla kuracağı yapıcı diyalog içinde yürüteceğini kaydetti.

-“Cumhurbaşkanlığı, Anayasa’nın emrettiği gibi tarafsız olacak ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir liderlik sergileyecek”

Cumhurbaşkanlığının, halkın dünyaya açılan en önemli penceresi olduğuna işaret eden Tufan Erhürman, dış dünyayla kurulacak doğru ilişkilerin ekonomi, spor, kültür, sanat, eğitim, turizm ve yükseköğretim gibi birçok alanda Kıbrıs Türk halkının ve gençlerinin önünü açacağını vurguladı.

“Cumhurbaşkanı’ndan; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Türkiye, Kıbrıs Rum liderliği ve diğer uluslararası aktörlerle diyalog kurarak çözüm üretmesi bekleniyorsa, aynı anlayışı ülke içindeki yönetsel mekanizmalarla da kurması mümkündür, gereklidir.” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığında ciddiyet vaat etti.

Tufan Erhürman, “Sözümüz söz. Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı makamı, Anayasa’nın emrettiği gibi tarafsız olacak ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir liderlik sergileyecektir. Kıbrıs Türk halkı ve bu ülke yeniden kendisiyle gurur duyacak.” ifadelerini kullandı.