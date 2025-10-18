Cumhurbaşkanlığı seçiminde altısı bağımsız, toplam sekiz aday yarışacak

218 bin 313 seçmenin oy kullanabileceği seçimde, ülke genelinde 777 sandık kurulacak

Pusulanın geçerli olması için “Evet” mührünün bir kez vurulması şart

Kıbrıs Türk halkı Cumhurbaşkanını seçmek için yarın sandık başına gidecek. Seçimde oy verme süresi saat 08.00’de başlayıp 18.00’de sona erecek.

KKTC’nin 9. Cumhurbaşkanlığı seçiminde; altısı bağımsız, toplam sekiz aday yarışacak.

24 Ağustos’ta başlayan seçim takvimine göre, seçim propagandası bugün saat 18.00’de sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Seçimde adaylardan birinin bu oy oranına ulaşamaması halinde seçim, en çok oy alacak iki aday arasında 26 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak.

Cumhurbaşkanlığı için yarışacak adayların oy pusulasındaki sırası şöyle:

“Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8.”

-“Nerede oy kullanacağım?”

Seçmenler, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde nerede oy kullanacaklarına ilişkin bilgileri www.mahkemeler.net ve www.ysk.gov.ct.tr adreslerinden öğrenebilecek.

Sandık seçmen listelerinde kayıtlı olan seçmenler https://ysk.gov.ct.tr ve https://www.mahkemeler.net adresli web sitelerinden “Nerede oy kullanacağım” uygulamasına kimlik kartı numarasını yazarak oylarını kullanacakları sandık numarası ve yerini görebilecek.

Bu arada seçmen kartı eline ulaşmayan vatandaşlar da kimlik ibraz ederek oy kullanabilecek.

- Engelli seçmenler için tedbir

Sandık yerinin üst katta olması veya rampa bulunmaması nedeniyle kayıtlı bulunduğu sandık yerine çıkmasının mümkün olamayacağı önceden tespit edilen ve 16 Ekim’e kadar ilgili ilçe seçim kuruluna ait telefonlara bilgi veren engelli seçmenler için ek önlemler alındı.

- Oy kullanmak için gerekli belgeler

Seçmenler, üzerlerinde fotoğraf bulunan resmi belgelerle oy kullanabilecek. Seçmenlerin, oy kullanabilmek için görevlilere Kıbrıs Türk Federe Devleti veya KKTC kimlik kartı, polis kimliği, KKTC sürüş ehliyeti, Kıbrıs Türk Federe Devleti veya KKTC pasaportu ibraz etmesi gerekiyor.

- Anayasa’ya göre 18 yaşını dolduran kişiler seçmen hakkı kazanıyor

KKTC Anayasası’na göre, 18 yaşını dolduran kişiler seçmen olma hakkı kazanıyor.

Anayasa’ya göre, Cumhurbaşkanı seçilmek için milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak; yükseköğrenim yapmış olmak, 35 yaşını doldurmuş olmak, Türk ana ve babadan doğmuş olmak ve KKTC yurttaşı olmak ve en az 5 yıldan beri daimi ikametgâhı Kıbrıs'ta bulunmuş olması gerekiyor.

- Pusulanın geçerli olması için “Evet” mührünün bir kez vurulması şart

Seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasında adayların isimlerinin yer aldığı bölümün altındaki boş kutulardan birine “Evet” mührü vurularak tercih belirtecek. Oyun geçerli sayılabilmesi için mührün sadece bir kez vurulması gerekiyor. Aksi halde oy geçersiz sayılacak.

Seçmenlerin oy pusulasını kapalı oyun kullanıldığı yerde katlayarak, sandık kurulu üyelerinin önünde sandığa atması gerekiyor.

-Yasaklar

Yarın saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Oy verme günü olan yarın, sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve/veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve/veya emtia ve/veya maske kullanılması yasak.

Ayrıca, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi de yasak olacak. Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamayacak.

- 218 bin 313 seçmen, 777 sandık

Seçim ve halkoylamasında, seçmen listelerine kayıtlı 218 bin 313 seçmen oy kullanabilecek. Seçmenler ülke genelinde oluşturulan seçim merkezlerindeki 777 sandıkta oylarını kullanabilecek

Seçmenlerin ve sandıkların ilçelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa ilçesi 70 bin 472 seçmen 249 sandık, Gazimağusa ilçesi 54 bin 015 seçmen 193 sandık, Girne ilçesi 49 bin 665 seçmen 167 sandık, Güzelyurt ilçesi 15 bin 334 seçmen 55 sandık, İskele ilçesi 21 bin 659 seçmen 86 sandık, Lefke İlçesi 7 bin 168 seçmen 29 sandık.”

Seçim sandıklarında YSK’nın görevlendirdiği 2 bin 331 sandık görevlisi görev yapacak. Sandıklarda ayrıca adayların ve siyasi partilerin temsilcileri de gözlemci olarak bulunabiliyor.

-11. seçim

19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, Kıbrıs Türk halkının 1974 sonrasındaki 11. devlet başkanlığı veya cumhurbaşkanlığı seçimi olacak.

1974 Barış Harekatı’nın ardından kendi devlet çatısı altında ilk devlet başkanlığı seçimini 20 Haziran 1976’da yapan Kıbrıs Türk halkı, 45 yıl içinde 2 kez Kıbrıs Türk Federe Devleti devlet başkanlığı; 8 kez de KKTC Cumhurbaşkanlığı için seçime gitti. 19 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi, KKTC’nin 9. Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak siyasi tarihteki yerini alacak.

KKTC’de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 5 yılda bir; yerel seçimler ise 4 yılda bir yapılıyor.