Cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Gürlek seçim çalışmaları çerçevesinde halk ziyaretlerine devam ediyor.

Hüseyin Gürlek yazılı açıklamasında, ziyaretlerde, vatandaşların, siyasetçilere güvenlerinin kalmadığını ve ülkeye hizmet etmediklerini düşündüklerini, bu nedenle sandığa gitmek istemediklerini söylediklerini savundu.

Sandığa gidip, oy kullanmanın demokratik bir hak olduğunu hatırlatan Gürlek, vatandaşlara seçme haklarından vazgeçmeme çağrısında bulundu.

Gürlek, vatandaş ziyaretlerinde halkın yoğun ilgisiyle karşılaştığını da belirterek, bu anlamda halk ziyaretlerinin çok olumlu geçtiğini kaydetti.

Kendisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, "hakları yenmişlerin, mazlumların, çaresiz bırakılmışların sesi olacağını" ifade eden Gürlek, “Unutmayın, mazlumun bir damla gözyaşı dünyanın hacminden büyüktür.” dedi.

Gürlek, ayrıca Atatürk Spor Salonu’nda dün oynanan maça izleyici olarak katıldığını da belirterek, maçın tüm gelirinin Filistin, Gazze’ye bağışlanacak olmasının kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

Açıklamasında, İsrail Devleti'nin Gazze’de yaptığı devlet terörünün son bulması çağrısında da bulunan Gürlek, evrensel hukuk ve dünyanın gözü önünde bu vahşete sebep olanların tamamının cezalandırması gerektiğini vurguladı.