Yüksek Seçim Kurulu, Seçim ve Halkoylaması Yasası’na aykırı şekilde anket yayımlayan Kıbrıs gazetesinin bugünkü sayısının toplatılmasına karar verdi.

CTP Temsilcisi Ürün Solyalı'nın bu sabahki şikayeti üzerine konuyla ilgili toplantı yapan Yüksek Seçim Kurulu, Kıbrıs gazetesinin “Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici’den çarpıcı analiz geldi” başlıklı haberinde, Seçim ve Halkoylaması Yasası’na aykırı şekilde “yasaklanan dönemde kamuoyu yoklama ve araştırmalarını yayımlandığını” kaydetti.

YSK’nın oy birliğiyle, Kıbrıs gazetesi sorumluları aleyhinde yasal işlem başlatılması, gazetenin toplatılması ve haber linkinin kapatılmasına karar verdiği bildirildi.

Kıbrıs gazetesinin bugünkü yayınının ön yüzünde, iç sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında Gezici Araştırma Şirketi tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik ankete yer verdiği belirtildi.

YSK’dan yapılan açıklamada, dün basınla gerçekleştirilen toplantıda gereken uyarıların yapıldığı ancak bugün bu uyarıların dikkate alınmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Yüksek Seçim Kurulu seçimin adil ve demokratik bir şekilde yürütülerek sonuçlanması için gerekli her türlü önlemin alınacağını ve yasal işlem yapılacağını bir kez daha hatırlatır, gerek adayların ve gerekse bası, kurum, kuruluş ve mensuplarını bir kez daha uyarır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

"18 Ekim 2025 tarihli Kıbrıs Gazetesi’nin ön yüzünde ve sayfa 4’de ve Facebook ve sair sosyal medya ve Kıbrıs Gazetesi web sitesinde yer alan Kamuoyu Araştırmaları ile bilinen ve ilgili haberde de 'Gezici Araştırma Şirketi'ne atıf yapılarak sunulan haber seçim sonuçlarına yönelik 'Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici’den çarpıcı analiz geldi' başlıklı haberinin 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65’nci maddesinin (3)’üncü fıkrası kurallarına uymayıp yasaklanan dönemde kamuoyu yoklama ve araştırmalarını yayımlayan Kıbrıs Gazetesi’nin sorumluları aleyhinde yasal işlem başlatılmasına ve kararın bir suretinin gereği için Polis Genel Müdürlüğüne ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumuna gönderilmesine, ayrıca Gezici Kamuoyu araştırma anketini yayınlayan Kıbrıs Gazetesi’nin toplatılmasına ve haber linkinin kapatılmasına oy birliğiyle karar verdi."