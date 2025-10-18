Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 351 sürücü kontrol edildi, 365 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimlerde 30 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülerin 115’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 88’si trafik ışıklarına uymamak, 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si muayenesiz araç kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 119’u diğer trafik suçlarından rapor edildi.