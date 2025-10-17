Girne Karakum’da bulunan Erdener Market’in kuzeyine, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle pazartesi günü üç saat elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, söz konusu kesinti 10.00-13.00 saatleri arasında yapılacak.

Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması uyarısında da bulunuldu.