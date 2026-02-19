Lefkoşa’da iki kafe çalışanı hırsızlıktan tutuklandı

Lefkoşa’da bir kafede çalışan O.B.(E-26) ile F.B, (E-28), müşteriden aldıkları 200 ABD doları nakit parayı işletmenin kasasına koymayıp tasarruflarına geçirmek suretiyle çaldı.

Bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

- Gazimağusa’da bir süpermarkete hırsızlık

Gazimağusa’da, dün, bir süpermarkete müşteri olarak giden M.K.(E-28), markette satışa sunulan toplam 9 bin 800 TL değerindeki bir şişe alkollü içkiyi alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkararak çaldı. Söz konusu şahıs tutuklandı.

- İkamet izinsiz 17 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 17 kişi tutuklandı.

- 47 yaşındaki şahıs kayıp

Zümrütköy’de yaşayan Osman Tombul’un (E-47) 15 Şubat’ta evinden ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi. Söz konusu şahıs polis tarafından aranıyor.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.