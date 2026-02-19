Emek-İş Sendikası, Ektam Kıbrıs Ltd.’de devam eden grevin 14. gününe girildiğini ve grevdeki işçiler için dayanışma fonu oluşturma girişimlerinin Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından uzun süredir onaylanmadığını açıkladı.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, dayanışma fonu için gerekli iznin alınamamasının mağduriyet yarattığı belirtilerek, Dev-İş Federasyonu’na bağlı Emek-İş Sendikası’nın bu duruma karşı harekete geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, sendikaya destek veren tüm sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler ile birlikte 20 Şubat Cuma günü saat 10.00’da İçişleri Bakanlığı önünde eylem yapılacağı duyuruldu.