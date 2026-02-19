Lefkoşa ve Ercan Havalimanı’nda, dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan üç kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’da H.B’nin (E-30) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramada, söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü bulundu.

Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.M.A.(E-25) tutuklandı.

- Ercan'da narkotik köpeği tepki verdi

Ercan Havalimanı’nda, KKTC’ye giriş yaptığı sırada narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi sonucu üzerinde ve eşyalarında arama yapılan Z.Ö.'nün (E-44) tasarrufunda tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet sigara bulundu.

İçişleri Bakanı Oğuz, yabancı öğrencilerin muhaceret sorunlarını dinledi
İçişleri Bakanı Oğuz, yabancı öğrencilerin muhaceret sorunlarını dinledi
İçeriği Görüntüle

Bahse konu şahıs tutuklandı.