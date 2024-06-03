Larnaka’daki Piyale Paşa Caddesi’nde bugünden itibaren iyileştirme çalışmalarının başlayacağı bildirildi.

Politis gazetesi, iyileştirme çalışmaları çerçevesinde sahil yolunun korkuluklarına bakım yapılacağını ve beton kısımlarda zamanla meydana gelen aşınmanın tamir edileceğini yazdı.

Gazete, Larnaka Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre çalışmaların Eylül ayı sonunda tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

Haberde, çalışmalar süresince yayaların güvenliği için her türlü tedbirin alınacağı da ifade edildi.