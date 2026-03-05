Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre bir insansız hava aracı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ndeki uluslararası havalimanı binasına isabet etti.

Diğer bir İHA’nınsa Şakarabad köyündeki bir okul binasının yakınına düştüğü açıklandı.

İHA’lar nedeniyle iki sivilin yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan, İran’ın Azerbaycan Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Açıklamada elçiye protesto notası verileceği belirtildi.

İran yalanladı

İran’sa Azerbaycan’ı hedef aldığı iddiasını yalanladı.

Ne olmuştu?

ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a geniş çaplı hava harekatı başlatmış, İran’ın İsrail’e ve ABD üslerine misillemesiyle savaş bölge ülkelerine yayılmıştı. Saldırıların ilk gününde İran’ı 37 yıldır yöneten Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda İranlı üst düzey isim öldürülmüştü.

İran Sağlık Bakanlığı, ABD-İsrail saldırıları sonucu 5 Mart itibarıyla 926 kişinin öldüğünü duyurdu. ABD’yse altı askerinin öldüğünü açıkladı.

Savaş, altıncı gününde karşılıklı saldırılarla sürüyor.

İran, bölge ülkelerindeki saldırıların ABD’ye olduğunu belirtiyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün X’ten ‘dost ve komşu ülkeler’ vurgusuyla şunları yazdı:

“Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı.”