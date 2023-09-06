Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Kıb-Tek’in açıkladığı ilk münhal duyurusunda ne diyordu…

Kuruma 78 kişi istihdam edilecek!

Sınav tarihi değiştirilince pis kokular çıkmaya başladı…

Sonuçta şaibe olacağını söyleyenler haklı çıktı!

Çünkü sınav liyakata göre filan yapılmamıştı…

Hükümetin diğer iki ortağının ağzına da bal çalındı ve onlar da kendi partili ve yakınlarını kurumda istihdam ettiler!

Buraya kadar bildiğimiz şeylerdi…

Ama asıl tantana sonra öğrenildi!

78 kişi sözde yazılı ve sözde mülakat yoluyla istihdam edildi de sonra da ortaya 68 kişi daha eklendi…

Bunlar da sorgusuz sualsiz kuruma kapağı attılar!

…

Bundan sonrası tamamen katakulli meselesine dönüştü…

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa CTP döneminde de bu tür liyakata dayalı olmayan istihdamların yapıldığından şikayet ediyor!

Doğrudur, CTP döneminde İsmet Akim’in yönetim kurulu başkanı olduğu dönemde de hem de hiç münhal açılmadan istihdam yapılmıştı…

CTP de o dönem yanlış yapmıştı!

Paşa demek istiyor ki, CTP yanlış yaparsa bize de yanlış yapma hakkı doğar…

Olur kuzum!

Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek bir zihniyettir bu…

Birisi yaparsa ben de yaparım mantığı yani!

Bir de diyorlar ki arka kapıdan alınanlar hırsız da değil arsız da…

İyi de polisten temiz kağıdı istediniz mi ki!

Ya hem hırsız hem de arsız çıkarsa…

Pişkinlik olur da bu kadarı çok fazla!

…

Bu konuda başka bomba bir bilgi daha…

İstihdam furyasının içinde ilgili sendika El-Sen de var diye ihbarlar almaya başladık!

Nasıl iktidardan üç parti istihdamlarda pay sahibi olduysa bazı sendika üyelerinin verdiği isimler de istihdam edilmiş…

Eğer öyleyse çok daha büyük bir faciadır bu!

Araştırılmalı, soruşturulmalı, gereği yapılmalıdır…

Hoş bu konuda bir beklenti içinde filan değiliz!

Yazın bir kenara;

Unutulup gidecek kimse de bu işi takip etmeyecek…

Çünkü tarih hep tekerrürden ibarettir!

Var mı itirazı olan…

…

Kıb-Tek’e yapılan etik olmayan istihdamlar konusunda ihbar üstüne ihbar yağıyor…

Bir kesim var ki, istihdamlar ilgili sendikanın gücünü kırmak için yapılıyor!

Günü gelecek sendikaya kafa tutacaklar yani…

Hiç de mantıksız değil!

Böl, parçala ve yönet…

Gayet güzel bir yöntem doğrusu!

Dahası var…

Toplamda yapılan 146 istihdamın kurumu tamamen batırmak için yapıldığına da düşünen kesim az değil!

Bunların kuruma maliyeti çok büyük olacak, sonra doğal olarak kurum batacak ve iflas bayrağını çekecek…

Yeni patron zaten çok önceden belli olmadı zaten!

Dahiyane bir fikir doğrusu…

…

Sevgili okurlar…

Bu devlet yine devletin makamları tarafından resmen batırılmak istenmektedir!

Lütfen hatırlayınız;

6 Şubat Kahramanmaraş depreminde binlerce insan ve bizim 35 evladımız hayatını kaybetti…

KKTC’deki sivil savunma ekibi deprem bölgelerine akın etti, çok sayıda hayat kurtardı!

Ama deprem sonrası sivil savunmanın da eksiklikleri ortaya çıktı…

Gerekli yazışmalar yapıldı, eksiklikler iletildi, önceliğinde elaman eksikliği olduğu ortaya çıktı!

Sivil Savunma Teşkilatının kadro sayısı 190 ancak şu anda 120 kişi ile hizmet vermeye çalışıyor, araç gereç sayısı da istenilenin çok altında…

Aylar geçti tek bir istihdam bile yapılmadı!

Burada gerekçe teşkilata arka kapıdan istihdam yapılması imkansızdır…

Çünkü burada çalışanlarının ilk görevi insan hayatıdır!

Diyeceğimiz şudur;

Siz liyakata bakmadan arka kapıdan istihdam yapmaya devam ediniz…

Bireysel kararlar toplumsal kararların önüne geçerse ki biz de hep öyle oluyor, bu memleketin ayağa kalkması kesinlikle mümkün değildir!

Pişkinliğiniz de çok ayrı bir tartışma konusudur…

…

“Biz neysek devlet odur…”

“Böyle bir şeyi bekleyerek girdiydim sınava aslında. Ancak 6 kişilik münhal içinden 7. geleceğimi(ya da bu şartlar altında 7. Ye layık görüleceğimi) hiç tahmin etmemiştim. 1 soru daha yapsam girecektim diye üzülürken beni daha büyük bir sürprizin beklediğini bilmiyordum. Olayları yalnızca kendime yorup, kendimi mağdur olarak gösterecek kadar dar bir kapasiteye sahip değilim. Çünkü durum benim bir devlet çalışanı olup olmamamdan daha ciddi bir evrede. Bir tarafta torpilli damgası alan insanlar, diğer tarafta hakkı yenen insanlar, öteki tarafta ise hak yeyip, torpille işe alan kurumlar...

İşin duygusallık boyutunu tartışmayacağım çünkü karşımızdaki insanların duygusal ve manevi anlamda derin bir ahlakı değere sahip olduklarını düşünmüyorum.

Tamamen siyasal taraftan bakacak olursak şu anki düzen aslında koca bir düzensizlikten ibarettir.

Yalnızca üst kurumları suçlamıyorum çünkü 17 yaşlarımda bana devlet nedir, devleti açıkla dediklerinde "Biz neysek devlet odur" demiştim ve halen aynı fikirdeyim.

Biz neye ne

kadar açık olursak, onunla karşılaşırız.

O yüzden bir iğne alıp kendimize batırma zamanı geldi de geçiyor bile.

İnsani açıdan söylüyorum ki bugün hakkımı yiyen olduysa onlara çok teşekkür ederim. Siz olmasanız "Hak, hukuk ve adaletin" ne kadar önemli değerler olduğunu öğrenemezdim..”

(Sema DOLU)

MESAJ KUTUSU

Sayın Ünal ÜSTEL, geçenlerde 10 gün süreyle BAF’ta tatil yapan çok da milliyetçi bir vekiliniz önümüzdeki günlerde çok konuşulacak gibi görülüyor. Demek ki bazılarına göre milliyetçilik böyle bir şey arkadaşı da anlayıp hor görmemek gerek değil mi?

…

Sayın Çağlayan CESURER, Kıb-Tek’e yapılan usulsüz istihdamlarda sizin sendikanın bazı üyelerinin yakınları da listeye dahil edilmiş diye duyduk. Siz de merak ediyorduk doğrusu bu konuda niye bir açıklama yapmadınız diye. Perde gerisi artık yavaş yavaş aralanıyor desenize!

…

Sayın Fikri ATAOĞLU, lebi derya yılan adasında 300 dönüm kadar arazinin bakanlığınıza revize edildiğini duyduk, hayırlı olsun diyeceğiz de merak ya şimdi de burasının kime verileceğini merak etmeye başladık. Bu işi birden çok kişi takip ediyoruz, haberiniz olsun istedik!

…

Sayın Hüseyin PAŞA, yönetim kurulu başkanı olduğunuz kurumu liyakatsız kişilerle doldurdunuz ancak istihdam edilemeyen binlerce genci de karşınıza almış oldunuz. Özellikle parti örgütleri fena kaynamaya başladı bu arada aşırı istihdamlar birileri tarafından kara kaplıya yazıldı bilesiniz!

…

Sayın Yağmur ÖZYALÇIN, Girne’nin göbeğinde en manzaralı bölgede eski modern sanat müzesinin olduğu yerdeki arazinin ihalesiz olarak size kiralandığını duyduk. Uzun zamandır çoğunun beklentisi vardı ama demek ki piyango size vurdu, umarız almak isteyip de alamayanlar yargı yoluna gitmezler!

…

Sayın Serkan Nazım BURGUL, bir eğitim yılı öncesi daha Atatürk Öğretmen Akademisi öğrenci alımını alnınızın akıyla, hiçbir şaibeye karışmadan tamamlamanız

nedeniyle sizi şahsınızda tüm yönetim kurulu ve diğer yöneticileri kutlar başarılarınızın devamını dileriz.

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Sayın Haluk YERLİ, Koop Bank yönetim kurulu üyeliğine atandığınızı memnuniyetle öğrendik. Eski deneyimleriniz umarız banka yönetimi çalışmalarınıza da olumlu yansır ve alınan kararlarda başarılı sonuçlar getirir.

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Sayın Hamide KÖMÜRCÜGİL, Kilitkaya muhtarı olarak özellikle gençlere ve öğrencilere yaptığınız katkılar bölge halkı tarafından taktirle karşılanıyor. Bu hızla giderseniz değil muhtarlık artık meclis yolu da size rahatlıkla açılabilir, bunu da değerlendirmek gerek değil mi, tebrik ederiz…

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Sayın Murat ŞENKUL, Girne’nin kangren haline gelmiş olan ama bilinmeyen sorunlarını ortaya çıkarmanız nedeniyle bölge halkının güvenini her geçen gün daha fazla kazanmaya başladınız. Bir de geçmişte yapılan yanlışları yargıya taşıyabilirseniz çok iyi bir amme hizmeti yapmış olacaksınız…

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Sayın Özer KANLI, bazı gazete çalışanlarından bir takım huzursuzluk yaşandığı yönünde şikayet mesajları gelmeye başladı. Yaşananlar daha fazla büyümeden devreye girmeniz ve uzlaşma sağlamanız isteniyor, haberiniz olsun istedik…

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