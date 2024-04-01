Polis Genel Müdür (PGM) I. Yardımcısı mevkiine atanan Ali Adalıer ile Polis Genel Müdür II. Yardımcısı mevkiine atanan Kaan Resa Saçar’a Polis Genel Müdürlüğünde bugün düzenlenen törenle rütbeleri takıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, törene Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, emekliye ayrılan Polis Genel Müdür Yardımcıları ile İlçe ve PGM-Bölüm Müdürleri katıldı.

Törende, Adalıer ve Saçar’ın özgeçmişlerinin okunmasının ardından rütbeleri takıldı.

-Kuni

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni törende yaptığı konuşmada, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve devlet yetkililerinin de onayı ile PGM I. Yardımcısı mevkiine atanan Ali Adalıer ile PGM II. Yardımcısı mevkiine atanan Kaan Resa Saçar’ı tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Bu onurlu ve zorlu görevi tüm birimlerle uyum içerisinde çalışarak, layıkıyla yapacaklarına dair inancının tam olduğunu belirten Kuni, emekliye ayrılan Polis Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Beşerler ve Zafer Zaifer’e de emeklilik yaşamlarında aileleri ile birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diledi.