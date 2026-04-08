Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün 15.40’ta toplandı.

Meclis Genel Kurulu dün kamu görevlileri ile emeklilerin 2026 yılı hayat pahalılığı ödeneği uygulamasının yeniden düzenlenmesini öngören yasa tasarılarını ele almak üzere toplanmış, ancak yaklaşık yarım saat sonra oturuma ara verilmişti.

Genel Kurul, dün verilen aranın ardından bugün toplandı.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, dün sabah yasa tasarısıyla ilgili yeni önerilerini Meclis Genel kurulunda paylaştığını hatırlatarak, yapacakları uygulama hakkında bilgi vererek gerekçelerini açıkladı.

Herkesin bildiği gibi Ortadoğu’da süren olayların sürekli değişkenlik gösterdiğini ve bunların enerji piyasalarını da tedarik zincirlerini de etkileyen konular olduğunu belirten Berova, 2026 bütçesini yaparken kendilerinin de yoğun tartışmalar sonucu ilk 6 aylık hayat pahalılığı ödeneğini yüzde 12 üzerinden hesapladıklarını vurguladı.

Berova, önümüzdeki aylarda bu rakamın hangi noktaya evrileceği konusunda herhangi bir öngörüde bulunacak durumda olmadıklarını, beklentilerinin, bugün ortaya çıkan ateşkes konusunun olumlu sonuçlanması olduğunu kaydetti.

Berova, bu durumun tüm dünyayı olduğu gibi KKTC’yi de etkilediğini vurgulayarak, tüm bunlar göz önüne alınarak tasarıya getirdikleri yeni kıstasları sıraladı.

Yeni hazırlanan tasarının sendikaların önerileri de dikkate alınarak hazırlandığına işaret eden Berova, “Haziran ayında oluşacak hayat pahalılığını temmuz ayına, tüm maaş skalalarında her zaman olduğu gibi yansıyacaktır” dedi.

Berova, “Bu yansıma sonrasında, ihtiyat sandığı, sigorta, emeklilik iştirak payı, vergi gibi unsurlar düşüldükten sonra ortaya çıkacak net maaş üzerinden bir önceki ayda alınan net maaşlar arasındaki farkın yarısının emanete alınacağını ve emanete alınan bu miktarın savaşa bağlı süreç içerisinde en geç Ocak 2027’de çalışanın maaşlarına yansıtılacaktır” dedi.

Berova, dünden farklı olarak, cemile yardımı alanlar ve sosyal sigorta emeklileri gibi hayat pahalılığının yansıması sonrasında 75 bin net maaşa ulaşamamış olanlardan herhangi bir kesinti yapılmamasını da tasarıya eklediklerini vurguladı.

Böyle bir önlemin alınmasının amacının sürdürülebilir kamu maliyesine imkan tanımak olduğunu kaydeden Berova, gelirlere bakıldığında hem geçmiş yıla nazaran beklenen artışların olmadığını hem de öngörülen gelirlerde düşüş yaşandığını belirterek, bunlarla ilgili rakamların yayınlanacağını söyledi.

Berova, dün cumhurbaşkanının başbakanı ziyaretiyle başlayan süreçle ilgili yapılabilecekleri değerlendirdiklerini, dün akşam da sendikalarla görüştüklerini ancak ana fikri sendikaların olan önerilerle ilgili görüşmeleri bugün tamamladıklarını belirtti.

Berova, ana fikrinin sendikalar tarafından belirlendiği yeni yasa tasarılarıyla ilgili bugün Meclis Genel Kurul’una geldiklerini kaydetti.

- Usar

Berova'nın ardından kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel başkanı Sıla Usar da, Berova'nın bu düzenlemeyle ilgili hiçbir inandırıcı gerekeçe, hesap-kitap ortaya koyamadığını kaydetti. "Berova hesap makinesi değil zaman makinesi kullanıyor" diyen Usar, hayat pahalılığının yarısının emanete alınacak olmasına da değindi.

"Emanet kelimeni emin kelimesinden gelir, güven duyulan kişidir" diyen Usar, halkın hükümete güven duymadığını bildirdi. Usar, yüzde 50'lik farkın Ocak 2017'de ödenmesini vaadeden hükümetin o tarihte zaten iktidarda olmayacağını söyledi.

Usar, hükümetin yapması gerekenin haziran ayında halkın önüne sandığı getirmek olduğunu belirtti.