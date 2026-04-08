(Kamalı Haber) - Haspolat'ta bir üniversite kampüsü içerisinde meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarruf” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan Chukwuemelie Isaac Ntephe ve Samuel Feranmı Oluwapese yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sağıroğlu olayla ilgili olguları aktardı. Polis, 4 Nisan 2026 tarihinde 23:00-23:45 saatleri arasında Haspolat'ta bir üniversite kampüsü içerisinde Lefkoşa polis Müdürlüğüne bağlı polis ekibi tarafından Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin ettikleri arama emrini yerine getirdikleri esnada yatak odası içerisinde zanlı Chukwuemelie Isaac Ntephe’nin üzerinde yapılan aramada giydiği gri renk yeleğin sağ cebinde bulunan sigara paketinin içerisinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek zanlının suçüstü tutuklandığını aktardı. Polis akabinde ayni yatak odası içerisinde yatakta oturur vaziyette bulunan Samuel Feranmı Oluwapese’nin ise yatak içerisinde bulunan sigara paketi içerisinde yapılan aramada alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 1 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek zanlı Samuel Feranmı Oluwapese'nin de suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam etiğini, zanlıların vermiş oldukları ifadelerinin teyit ve tekzip edileceğini bulunan uyuşturucu olduğu düşünülen maddelerin analize gönderildiğini, analiz sonucunun belirterek, 8 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti, değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.