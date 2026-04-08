Maliye Bakanı Özdemir Berova, maaşı 75 bin TL altında olan kesimlere hayat pahalılığının tamamının yansıtılacağını ifade ederek, “Kesinti 75 bin TL üzerinde net maaşa ulaşan kesimlerden olacak.” dedi.

Hayat pahalılığı ödeneği hakkındaki yeni öneriyle, haziran ayında belirlenen hayat pahalılığının maaş skalalarına tam yansıtılacağını belirten Berova, net maaşın ortaya çıkmasıyla, net maaş ile bir önceki net maaş arasındaki farkın yarısının ocak ayına kadar emanete alınacağını söyledi.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Berova, Kanal T’de Selda İçer Kurtoğlu’nun sunduğu “Gündem Özel” programına telefonla bağlanarak, hayat pahalılığı ödeneği konusundaki yeni öneri hakkında bilgiler verdi.

Özdemir Berova, emanete alınacak paranın, gelir gider tablosunda düzelme olursa geri ödemesinin daha erken yapılabileceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

“Esas olan sürdürülebilir bir mali yapı ile yıl sonunu bulabilmemiz. 2026 bütçesini yaparken, savaşı planlamadık. Her şey normale dönse bile, savaşın etkileri bir müddet daha devam edecek.

Yaz aylarında turizm gelirlerinin beklenenin altında kalmamasını umuyoruz. Sürdürülebilir bir durum ortaya çıktığında geri ödemek kaydıyla bir formül ürettik. Asgari ücret ayrı bir konu. Haziran ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ele alınarak, masaya oturulacak.”