(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “KKTC'de İzinsiz İkamet Etme suçundan” tutuklanan zanlı Ephraimmary Ebubechukwu Ugwuene yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sağıroğlu olayla ilgili olguları aktardı. Polis, 4 Nisan 2026 tarihinde 23:00-23:45 saatleri arasında Lefkoşa'da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kampüsü içerisinde Lefkoşa polis Müdürlüğüne bağlı polis ekibi tarafından Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin ettikleri arama emrini yerine getirdikleri esnada bina içerisinde bulunan Nijerya uyruklu Ephraimmary Ebubechukwu Ugwuene’nin yapılan muhaceret kontrolünde KKTC'de 16 Aralık 2022 tarihinden itibaren 1206 gündür ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini ve suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının ülkede kaçak olarak yaşam sürdüğü süre zarfında ne yaptığının araştırılacağını ayrıca ihraç işlemleri için yazışmalar yapıldığını, cevap beklendiğini söyleyerek, 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti, değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.