Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı vekili Ziya Öztürkler, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına ve devletine yönelik sergilediği güçlü dayanışma ve destekten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkına yönelik sergilediği samimi destek için teşekkürlerini sunarak, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nezdinde de bu çağrının gerekli karşılığı bulmasını temenni etti.

Öztürkler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Teşkilatımızın 2012'den bu yana gözlemci üyemiz olan ve on yıllardır haksız izolasyonlara maruz bırakılan Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle dayanışmasını artırarak sürdüreceğine inanıyorum. Bu doğrultuda, Kıbrıs Türkleri ile spordan kültüre, ekonomiden turizme kadar çeşitli alanlarda ilişkilerinizi geliştirmenizi bekliyorum.’ şeklindeki ifadeleri, halkımızın uluslararası alanda haklı davasına verilen değeri ve desteği bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.

Kıbrıs Türk halkı, yıllardır maruz bırakıldığı haksız ambargolara ve izolasyonlara rağmen varlığını onurlu bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir. Bu süreçte Anavatan Türkiye’nin her platformda sergilediği kararlı duruş, bizlere güç ve moral vermektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bizlere yönelik sergilediği bu samimi destek için en içten teşekkürlerimizi sunar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nezdinde de bu çağrının gerekli karşılığı bulmasını temenni ederim.”