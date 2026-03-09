Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Baf Direnişi, Malya, Bağlıköy, Gaziveren ve Çamlıköy şehitlerini anma haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu topraklarda özgürlük ve varoluş mücadelesi verenlerin hatırasının halkın iradesini ve kararlılığını geleceğe taşımak açısından en önemli görev olduğunu vurguladı.

Öztürkler mesajında, şehitlerin aziz ruhları önünde saygıyla eğildiklerini ve onların bıraktığı mirası onurla sahiplendiklerini ifade etti.

Ercan’a konuşlanan F16 savaş uçaklarıyla ilgili “Cengiz Topel’in evlatları, evinize hoş geldiniz” ifadelerini kullanan Öztürkler, Yunan jetlerinin Güney’e indiğini, bu bağlamda Türk kartallarının da Kuzey semalarında yerini aldığını belirterek; bu dengenin barışın ve caydırıcılığın teminatı olduğunu kaydetti.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının gökyüzünde şahinlerini gördükçe geleceğe daha güvenle bakacağını aktardı.

Orta Doğu’da İran ile İsrail arasında yükselen savaş gerilimine de dikkat çeken Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının kendi direniş tarihinden aldığı dersle barışın ve güvenliğin değerini Anavatan Türkiye ile bir kez daha hatırladığını ifade etti.

Rum liderin takındığı tavrı da eleştiren Öztürkler, halkın iradesini yok sayan bir yaklaşım ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias’ın “Yunanistan'ın Kıbrıs'a savaş uçağı göndermesinin Türk askerinin adadan çekilmesi için uygun bir fırsat yarattı” sözlerine yanıt veren Öztürkler, “Biz buradayız, varız ve var olmaya devam edeceğiz. Mehmetçik, şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklardan birilerinin isteğiyle çekilmez.” ifadelerini kullandı.