Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Bizim önceliğimiz, adanın tamamının, yalnızca Kıbrıslı Türklerin değil, Kıbrıslı Rumların da güvende olmasıdır." dedi.

Erhürman yazılı açıklamasında, adanın güneyinde, çok sayıda ülke tarafından çok sayıda askeri enstrümanın konuşlandırılmasını “güvenlik ihtiyacı” ile açıklayan Nikos Hristodulidis’in, Türkiye Cumhuriyeti tarafından altı adet F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin artırılması amacıyla konuşlandırılmasını Avrupa'ya karşı bir reaksiyon olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Erhürman, dünyanın ve bölgenin son derece gergin olduğu bir dönemde bu konularda polemiğe girmeyi sorumluluk ve ciddiyet çerçevesinde doğru bulmadığını vurgulayarak, şöyle belirtti:

“Yaşanan savaş dolayısıyla ada ekseninde yaşanan gelişmeleri, yaşananların nedenlerini ve sonuçlarını ayrıntılı biçimde konuşacağımız, bu konularda çok önceden beri yaptığımız açıklama ve uyarıları hatırlatacağımız günler (umarım en yakın zamanda) gelecektir elbette.

O güne kadar bizim önceliğimiz, adanın tamamının, yalnızca Kıbrıslı Türklerin değil, Kıbrıslı Rumların da güvende olmasıdır."