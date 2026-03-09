Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda nisap sağlanamadığı için oturuma 15 dakika ara verildi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 13.15’te toplanma girişiminde bulunulan Meclis’te nisap sağlanamadı. Oturuma 15 dakika ara verildi.

Meclis’in bugünkü gündeminde beş yasa tasarısı ve üç yasa önerisi ele alınacak.

Meclis gündeminde, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pasaport (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Oteller (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Toplantıda ayrıca, Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Önerisinin üçüncü görüşmeleri de yapılacak.