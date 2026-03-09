Gençlik Dairesi'ne bağlı Lapta Gençlik Kampı’nda yenileme çalışması ve tadilat yapıldı.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında, kampın en büyük sorunlarından biri olan sıcak su sorununu çözdüklerini kaydetti. Ozanoğlu, kampta merkezi ısıtma sistemine geçildiğini, suyun soğuma sorununun önüne geçildiğini söyledi.

Ozanoğlu, ısıtma sisteminin yanı sıra yeni lavabo bataryaları, çeşmeler, yatak şilteleri, yataklar ve alüminyum sürme kapıların Lapta Gençlik Kampı'na yerleştirildiğini ifade etti.

Genel tadilat ve boya işi de yapılan kampta yenileme çalışmasına devam edileceğini vurgulayan Hüseyin Ozanoğlu, daha önce Kantara Gençlik Kampı’nda da yenileme çalışması yaptıklarını anımsattı.