Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Hisarköy Orkide Festivali’ni gezdi.

CTP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, festivalde yaptığı konuşmada İncirli, Hisarköy’ün köy kültürü ve doğa zenginliğiyle öne çıkan önemli yerleşim yerlerinden biri olduğunu, yabancı doğaseverlerin bölgeyi ziyaret etmesine vesile olan sarı orkidelerin korunmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen yıl daha fazla hissedildiğine işaret eden İncirli, bu nedenle biyoçeşitliliği korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Kültürel değerlerin de korunmasının önemine değinen İncirli, köy kültürünün, doğanın ve yerel kimliğin birlikte yaşatılmasının bölge için önemli bir potansiyel yarattığını dile getirdi. Bu tür festivallerin hem kültürel mirasın yaşatılmasına hem de bölgenin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirten İncirli, “Hem köy kültürümüzü koruyacağız hem kimliğimizi koruyacağız hem doğamızı koruyacağız hem de insanları bu koruduklarımızla buluşturacağız. Bu önümüzde duran en önemli hedeflerdendir” dedi.

Festivale katkı koyan kesimlere teşekkürlerini ileten İncirli, ülkenin doğasına, kültürüne ve değerlerine sahip çıkılması yönünde bu tür etkinliklerin çoğalmasının önemli olduğunu ifade etti.

Hisarköy’de orkide çeşitlerini tanıtmak ve bölgenin kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla düzenlenen festivalde İncirli, festival kapsamında Hisarköy Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde kurulan el işi sergisini de gezdi.

İncirli'ye festival ziyaretinde bazı CTP'li vekiller de eşlik etti.