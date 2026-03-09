Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, ikinci denemesinde nisabı sağlayarak, toplandı.

Yasama gündemli toplantıda, beş yasa tasarısı, üç yasa önerisi ele alınacak.

Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 13.45’de başladı.

Gündemde, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pasaport (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Oteller (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Toplantıda ayrıca, Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Önerisinin üçüncü görüşmeleri de yapılacak.