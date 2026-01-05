Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, asgari ücret artışlarının enflasyonun nedeni gibi gösterilmesini eleştirerek, İşverenler Sendikası’nın bu yöndeki açıklamalarını tek boyutlu ve algı yaratmaya dönük olarak değerlendirdi.

Mayıs Manşet programında Meltem Sakin’in sorularını yanıtlayan Özkunt, enflasyonun çok nedenli bir sonuç olduğunu, asıl sorunun denetimsizlik, adil olmayan vergi sistemi, kayıt dışı ekonomi ve sosyal devletin gereklerini yerine getirmemesi olduğunu savundu.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Nevzat Özkunt, TDP adına yaptığı değerlendirmelerde, küresel gelişmelerden ülke ekonomisine, yolsuzluklardan trafik güvenliğine kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulundu.

Özkunt, Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela’ya yönelik müdahaleci tutumunu emperyalizmin yeni ve daha saldırgan bir aşaması olduğunu belirterek, tek kutuplu emperyalist düzene karşı, hukuka ve demokrasiye dayalı çok taraflı bir uluslararası blok oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Ülkede yolsuzlukların münferit olmaktan çıktığını öne süren Özkunt, TDP’nin hedefinin, yolsuzlukların yanına kâr kalmadığı bir düzen kurmak olduğunu vurguladı.

Trafik kazalarındaki artışın yalnızca sürücü hatalarından kaynaklanmadığını da belirten Özkunt, denetimsizlik, altyapı eksiklikleri ve plansızlığın temel nedenler olduğunu savundu.

Özkunt, TDP’nin 2026’ya yönelik hükümet hazırlıkları hakkında da bilgi vererek, eğitim, sağlık, ekonomi, trafik, çevre, güvenlik ve enerji alanlarında veriye dayalı, uzmanların katkı sunduğu programların hazırlandığını belirtti.