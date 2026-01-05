Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Ceza ve Bilişim Suçları yasalarında öngörülen değişikliğe; basın özgürlüğünü, ifade hakkını, dijital kamusal alanı ve toplumun haber alma özgürlüğünü doğrudan tehdit ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Örgüt, halkı, ifade özgürlüğüne sahip çıkarak, birlikte ses yükseltmeye çağırdı.

Tasarıların, özgürlükleri koruyan değil daraltan, hukuki güvenliği sağlayan değil belirsizliği derinleştiren bir anlayışın ürünü olduğunu savunan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu, Ceza (Değişiklik) ve Bilişim Suçları (Değişiklik) yasa tasarılarına karşı mücadele edeceğini duyurdu.

- “Tasarılar siyasi sonuçları olan düzenlemelerdir”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Meclisi’nin gündeminde bulunan Ceza (Değişiklik) ve Bilişim Suçları (Değişiklik) yasa tasarılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu tasarıların iddia edildiği gibi yalnızca suçla mücadeleyi hedefleyen teknik düzenlemeler içermediğinin savunulduğu açıklamada, “Bu tasarılar, basın özgürlüğünü, ifade hakkını, dijital kamusal alanı ve toplumun haber alma özgürlüğünü doğrudan tehdit eden, siyasi sonuçları olan düzenlemelerdir” ifadelerine yer verildi.

“Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu olarak, bu tasarıların mevcut halleriyle özgürlükleri koruyan değil daraltan, hukuki güvenliği sağlayan değil belirsizliği derinleştiren bir anlayışın ürünü olduğunu açıkça ifade ediyoruz” denilen açıklamada, şunlar da kaydedildi:

"Ceza Yasası’na eklenmek istenen ‘organize dezenformasyon’ tanımı, sınırları bilinçli biçimde muğlak bırakılmış ifadeler içermektedir. ‘Gerçeğe aykırı olduğu bilinmesi gereken bilgi’, ‘kamu barışını bozma’ ve ‘güven sarsma’ gibi kavramların nerede başlayıp nerede bittiği tanımlanmamıştır. Bu belirsizlik, haberle yorumun, eleştiriyle suçun, kamusal yararla tehdit iddiasının iç içe geçirilmesine zemin hazırlamaktadır.”

-“İtirazı susturan bir otosansür rejimi yaratma riski taşıyor”

Bu yaklaşımın, gazeteciliğin sorgulayıcı ve denetleyici niteliğini hedef aldığı, eleştiriyi suç unsuru kapsamına getirdiği, itirazı susturan bir otosansür rejimi yaratma riski taşıdığının savunulduğu açıklamada, “Hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan bu durum, ifade özgürlüğü açısından ciddi bir kırılma noktasıdır” ifadesi kullanıldı.

-“Toplumun kamusal meseleleri özgürce tartışma hakkına açık müdahale … ”

Bilişim Suçları Yasa Tasarısı ile öngörülen değişikliklere de değinilen Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği açıklamasında, şunlar kaydedildi:

“Bu tasarı internet haber siteleri ve içerik sağlayıcıları sürekli cezai ve idari baskı altında tutmayı amaçlayan bir çerçeve çizmektedir. Haber sitelerinin yalnızca kendi içeriklerinden değil; kullanıcı yorumlarından, paylaşımlardan ve yeniden iletilen içeriklerden sorumlu tutulması, dijital gazeteciliği fiilen yapılamaz hale getirme tehlikesi barındırmaktadır.

‘Yayımlama’ tanımının sosyal medya paylaşımlarını, yeniden paylaşımları, ima ve tarif yoluyla yapılan aktarımları kapsayacak şekilde genişletilmesi ise ifade özgürlüğü üzerinde doğrudan caydırıcı bir etki yaratmaktadır. Bir içeriği eleştirmek, aktarmak ya da tartışmaya açmak dahi cezai risk haline getirilmektedir. Bu durum, toplumun kamusal meseleleri özgürce tartışma hakkına açık bir müdahaledir.”

-“Gazeteciliğin, kamusal denetimin ve dijital ifade alanının geleceği doğrudan hedef alınıyor”

Uluslararası basın özgürlüğü standartlarının son derece açık olduğunun ifade edildiği açıklamada, belirlilik, orantılılık ve zorunluluk kavramlarına işaret edilerek şunlar da kaydedildi:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, muğlak tanımlar ve geniş takdir yetkilerinin ifade özgürlüğü ihlallerinin temel kaynağı olduğunu defalarca ortaya koymuştur. Mevcut tasarıların bu standartlarla uyumlu olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu düzenlemeler birer teknik hukuk metni değil, demokratik alanın sınırlarını yeniden çizen siyasi tercihlerdir. Gazeteciliğin, kamusal denetimin ve dijital ifade alanının geleceği doğrudan hedef alınmaktadır.”

-Gazeteciler Birliği’nden çağrı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin, basın ve ifade özgürlüğünü daraltan, belirsizliği yönetim aracı haline getiren ve otosansürü normalleştiren hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceğinin belirtildiği açıklamada, şunlar da ifade edildi:

“Bu yasa tasarılarına karşı; gazeteciliği, toplumun haber alma hakkını ve özgür kamusal alanı savunmak için mücadele edeceğiz.

Tüm meslek örgütlerini, sivil toplum yapıları­nı, akademisyenleri ve halkı; ifade özgürlüğüne sahip çıkmaya, bu mücadelede birlikte ses yükseltmeye çağırıyoruz. Çünkü özgür basın yoksa, özgür toplum da yoktur.”