Bertan Özerdağ, “en genç” Yüksek Mahkeme Başkanı olarak göreve başladı…

50 yaşındaki Özerdağ, hedefinin mahkemelerin daha süratli, daha iyi hizmet verecek şekilde, teknoloji ve dijitalleşmeyi de kullanarak geleceğe yönelik hizmet vermesinin sağlanması olduğunu vurguladı.

Umutluyuz!

Özerdağ, süratli bir yargılamanın sağlanabilmesi için yargıç sayılarının arttırılmasının önemli olduğuna da dikkat çekiyor.

Ülkede özellikle son yıllarda ağır ceza kapsamına giren suçlarda artış olduğunun farkındayız.

Cinayetler, uyuşturucu konusu özellikle kontrolsüz artan nüfusla birlikte güvenliğimizden endişe duyuyoruz.

Artık yaşam alanlarımız öğrenci görüntüsüyle adaya gelen ne olduğu belirsiz insanlarla dolu.

Trafik kazalarında da bu durumun olumsuz etkilerini görüyoruz.

Ülkedeki asayiş sorunu arttıkça adalete ve özellikle zamanında gelecek olan adalete daha çok ihtiyacımız olduğunu hissediyoruz.

Sahte reçete ve sahte diploma olayları da bizleri karamsarlığa iten gelişmelerin başıydı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Özerdağ“Ben yaparım, yanıma kâr kalır zihniyeti, geçmişte hüküm sürerdi. Reçete ve diploma davalarından sonra herkes yasalara daha fazla dikkat etmeye başladı” diyor.

Evet, bir bakıma haklı başkan, eski meclis başkanına bile kelepçe takıldı ama sonuç?

Adalet yerini buldu mu ne zaman bulacak ya da vatandaş bu noktada doktorlarını suçladı mı?

...

Kamuoyu vicdanında sahte reçete yazmakla suçlanan hekimler konusunda bir boşluk var.

Kim suçlu kim değil anlayamadık.

Sahte diploma konusunda da benzer süreç yaşanıyor.

Kafalar karışık.

Adalet beklentisi büyük ama ne zaman?

Kimler sahte diploma işine girdi ve kimlerin hakim karşısına çıkması gerekiyor, kimler kayırılıyor belli değil.

Bir yerlerde bir şeyler eksik…

***

Yaşadığımız son hafta bir kez daha bu adada ciddi bir enerji sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu bize hatırlattı.

Gölgede 45.5 derecelerin görüldüğü günlerde hem Türkiye’den gelen su konusunda yaşanan teknik arıza hem de elektrik kesintileri canımıza okudu.

Bu ülkede belli bir kesimin Türkiye’den gelen suda bir aksama olduğunda resmen mutlu olduklarına şahit oluyoruz.

Bir keyiflenme bir oh olsun naraları…

Gerçekten akıl alır gibi değil.

Elektrik konusunda içine düşürüldüğümüz rezaleti anlatmaya gerek yok.

Çağdığı bir rezillik.

Peki çözüm ne?

Bize en hızlı en pratik ve en ucuz çözüm lazım.

Kabloyla elektrik konusunda daha somut adımlar görmek istiyoruz.

***

Elektrik demişken hafta sonu Teknecik santralinin çıkardığı dumanları yakından gördük.

Muazzam bir doğa, plajlar ve kara duman atan bir santral.

Marketlerde çevre kirlenmesin diye parayla poşet satarken, adanın göbeğinde zehir saçan santrali görmememiz ya da unutmamız ne acı.

Dünyanın en pahalı ve yarım yamalak elektriğini bu güzel adayı zehirleyerek kullanıyoruz.

Yazıklar olsun!

...

Mersinlik yangını...

Yüreğimiz bir kez daha hopladı!

Çünkü 95 yangınını hiç unutmadık, unutmayacağız da...

Sivil savunma ve itfaiyemiz bir kez daha tüm olanaksızlara rağmen yangının yayılmadan sönmesini sağladılar!

Ama orada görevini yapmayan ya da yapamayanlar da vardı...

Ülkenin iki mobil şirketi Türkcell ve Telsim bir türlü gerekli iletişimi sağlayamadılar!

Zira doğal afetlerde kurular arası iletişim hayati önem sağlıyor...

Elbette kasıt filan aramıyoruz ama eksiklikleri fazlasıyla hissedildi!

Umarız bu konuda teknik arıza gibi durumlarda önceden çok daha fazla hazırlıklar normal hale getirilir...



MESAJ KUTUSU

Sayın Olgun AMCAOĞLU, bu memlekette hemen her şey döviz karşılığı satılıp yasal sayılırken berberlerin Euro’ya geçişinin yasa dışı sayılıp ceza müeyyidesi uygulama kararı talihsiz bir karar ve açıklamadır. Berber camiası hayli öfkeli ve hesap gününü bekliyor!

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, aşırı sıcaklar karşısında inşaatlarda çalışanlara çalışma yasağı getirilirken Külliye’de çalışanların işine devam etmesi konusun yaptırımda bulunup bulunmayacağınız merak konusu oldu. Umarız bu ülkenin yasaları yine devlet eliyle ayaklar altına alınmaz!

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Sayın Erhan ARIKLI, e-devlete geçiş konusunda itirafta bulunup yönetenlerin beceriksiz olduklarını itiraf etmeniz bile önemlidir. Böylelikle siyasilerin iş bilmezlikleri de böylece ortaya dökülmüş oldu. Hükümetler vatandaşın işini kolaylaştırırsa siyasilene muhtaç olmazlar değil mi?

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Sayın Meryem ÖZKURT, bazı kurum çalışanlarının işe giriş çıkışlarda kartlarını arkadaşlarına vererek güzel bir kaytarma yolu keşfettiklerini biliyor muydunuz? İş saatlerine sadık olanlar fena içerliyor bir an önce önlem alınmazsa ipler sizin elinizden kaçacaktır!

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Sayın İsmail ARTER, sürpriz ve beklenmedik bir kararla DP Mağusa İlçe Başkanlık görevine getirilmeniz bölgede şaşkınlıkla karşılandı.Bu arada UBP’li dostlarınız fena bozuldular haberiniz olsun istedik.Bu arada perde gerisinde bir takım pazarlıklar yapıldığı da iddia edilmeye başlandı!

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Sayın Aykut HOCANIN, KKTC üniversitelerinin tanıtıldığı Bakü’de genelde DAÜ standında görüldüğünüz için diğer üniversitelerin temsilcileri fena halde içerlemiş diye duyduk. YÖDAK başkanı olduğunuzu unutmamanız gerektiği yönünde sitem dolu mesajlarınız geliyor...

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Sayın Bertan ÖZERDAĞ, Yüksek Mahkeme’de gelenek bozulmadı ve önceden olduğu gibi sizde koltuğa oturduktan sonra haklı olarak eksikliklerden yakınarak başladınız. Şikayetle kalmayıp eylem dahil tüm yaptırım gücünüzü kullanmanız gerekiyor aksi taktirde daha da kötü günler sizi bekliyor...

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Sayın Yüksel ÇELEBİ, Dikmen’de vatandaşlar son aylarda gece yarısı verilen suyun tazyikli olmaması nedeniyle nöbet tuttuklarını yeteri kadar yararlanamadıklarını belirten mesajlar göndermeye başladılar. Sorunu mercek altına yatırmanızı istiyorlar haberiniz olsun istedik...

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Sayın Mehmet Hacı DOĞ, son aylarda Dubai’ye yaptınız ziyaretlerde yanınızda bazı siyasilerin de bulunduğu yönünde mesajlarınız gelmeye başladı, bunların mercek altına alındığı da iddia ediliyor şu sıralar temkinli olmakta yarar görüyoruz...

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Sayın Koral BOZKURT, MTG başkanlığı için meraklı bekleyiş devam ederken bir kez daha aday olmanızı isteyen kalabalık bir yönetim ve taraftar topluluğunun olduğunu biliyor muydunuz? En azından bir dönem daha görev başında kalmanız gerektiği görüşünü benimseyenlerin sayısı tahmininizden de çok fazla...

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Sayın Adil ÖZYILKAN, aşırı kilonuzun ve tabi ki göbeğinizin limitlerin çok üstünde olduğunu düşünen dostlarınız artık operasyon zamanının geldiğini söylemeye başladılar hatta bu konuda yakında size karşı baskı uygulayacaklarını da söylemeye başladılar...

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