(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp, İtale-i Lisan” suçlarından tutuklanan Mustafa Kaçan mahkemeye çıkarıldı.

Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Biriminde görevli polis memuru Sıla Topbaş mahkemede olguları aktardı. Polis, 31 Ocak 2026 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Lefkoşa’da sakin zanlının çocuklarını görmek istediği gerekçesi ile boşanma aşamasında olduğu eşinin Yenişehir’de kalmakta olduğu Ecvet Yusuf Sokak üzerinde bulunan ikametgahına giderek, eşinin kendisine kapıyı açtıktan sonra, cep telefonu ile görüntülerini çekerek özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini söyledi. Polis, zanlının kendisini içeriye almadığı gerekçesi ile kapıya kasten ve kanunsuz olarak tekme atarak kasti hasara uğratıp, eve girip mülke tecavüz ettikten sonra eşinin boğazını sıkıp, elleri ile yüzüne ve çenesine yumruk atarak ciddi şekilde darp edip olay yerinden ayrılırken umumi bir yerden duyulacak bir ayrılırken umumi ederek, İthale-i Lisan’da bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklanarak soruşturma başlatıldığını bildirdi. Polis, müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini, yüzünde ve boğazında darp izi tespit edildiğini ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu kaydeden polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı söz konusu suçları işlemediğini söyledi. Zanlı, çocukları almaya gidince erkek olanı verdiğini, kızı vermediğini, bunu her zaman yaptığını iddia etti. Zanlı, “Eşim küçük çocuklara bira ve viski içiriyor. Fotoğraflarını bana gönderiyor ”iddiasında bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeller zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.