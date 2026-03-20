(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan Yasin Ergün, Gürgomar Bahtiyarova, Serdar Babamidanov, Benal Çağlayan, Gürcihan Joreyavea ve Maya Muradova mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Erkan Yılmaz mahkemeye olguları aktardı.

Yılmaz, 13.03.2026 tarihinde Lefkoşa’da, Yasin Ergün’ün kendisine ait olan Ortaköy’de bulunan apartman dairesinde Gürgomar Bahtiyarova ile Serdar Babamidanov’un kiracısı olmadıkları halde, konu şahısların ülkede oturma izni alabilmesi maksadıyla Benal Çağlayan, Gürcihan Joreyavea ve Maya Muradova’nın aracılığıyla sahte kira sözleşmesi düzenlediklerini ve Serdar Babmidanov’un söz konusu sahte sözleşmeyi Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesi’nde ibraz edip tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, Serdar Babmidanov’un

Girne Muhaceret Şubesine oturma izni için gittiğini, ancak Lefkoşa’da kaldığına dair kira sözleşmesi gösterince olayın ortaya çıktığını belirtti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde Lefkoşa’da kalmadığı halde kiraz sözleşmesi hazırladığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, Serdar Babmidanov ile diğer zanlıların aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Yılmaz, zanlılardan el yazı imza örneklerinin alındığını ve incelemeye gönderileceğini kaydetti. Polis memuru Yılmaz, ayrıca zanlıların yasal statülerinin araştırılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.