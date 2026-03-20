Ülke genelinde meydana gelen beş ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 13.00 sıralarında Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki bir süpermarketin park yerinde, Mykola Stashkevych (E-79) geri geri seyrettiği sırada Efnan Adel Arabacı (K-56) ile Huma Vera Arabacı’ya (K-28) çarptı.

Yaralanan iki yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alındı.

- Paşaköy-Vadili anayolunda kaza

Aynı gün saat 15.00 sıralarında Paşaköy-Vadili anayolunda, Osman Barışsever (E-40) yönetimindeki araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak trafik levhasına ve ardından ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Osman Barışsever ile araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Soner Barışsever (E-66), Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

- Girne’de yayaya çarpma



Girne’de saat 19.30 sıralarında 19 Mayıs Caddesi’nde, Şerafettin Sarı (E-66) yönetimindeki araç, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Dilan Ünlü’ye (K-21) çarptı.

Yaralanan Ünlü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinin ardından beyin cerrahisi servisinde müşahede altına alındı.

- Lefkoşa’da alkollü sürücü kaza yaptı

Lefkoşa’da saat 23.30 sıralarında İhsan Beyoğlu Caddesi’nde, Hasan Akçam (E-45) 110 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla karşı şeride geçerek Şahin Efe’nin (E-19) aracına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken; Akçam hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

- Girne-Lefkoşa anayolunda kaza

Bugün saat 01.00 sıralarında Girne-Lefkoşa anayolunda, Hasan Mustafa Hidayet (E-20) yönetimindeki araç, önünde seyreden Dilek Ağu’nun (K-46) aracına arkadan çarptı.

Kazada yaralanan Dilek Ağu ile araçta yolcu olarak bulunan Rabia Ağu (K-17), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin ardından beyin cerrahisi servisinde müşahede altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.