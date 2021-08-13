Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Merak ve özlemle bekliyoruz…
Akaryakıtta ciddi bir kriz yaşanırken en azından yakıt gelinceye kadar Güney’den elektrik alacağız ya!
Ne açıklama yapacaklar nasıl kendilerini savunacaklar ya da halkın yüzüne nasıl bakacaklar kimse geçiştirmesin bu konuları…
En milliyetçi bunlar, en çok devletin yaşatacak olanlar da aynıları!
Osmanlı torunuyuz diyorlar başka bir şey demiyorlar…
Desinler sıkıntı yok ama Osmanlı torunu deyip de böbürlendikten sonra kuyrukları sıkışınca Güney’den elektrik almak ta çelişkili oluyor!
Aslında Osmanlıyı işe karıştırarak güya birilerine yaranacaklar…
Osmanlı şimdi bu halleri görseydi ne derdi acaba?
Vazgeçsinler artık şov yapmaktan…
Osmanlı çok gerilerde kaldı artık!
Şimdi önümüzde sorunlarla çırpınan bir ülkemiz var…
Herkesin nutuklara filan karnı tok!
Osmanlı son dönem kötü yönetildi ve çöktü…
Atatürk ve Anadolu insanı direnmeseydi şu anda Türkiye diye bir devlet de olmayacak başka devletler arasında paylaşılacak Türkler de içinde azınlık olarak yaşayacaktı!
Hadi cevap verin bakalım;
Osmanlı torunuyuz diyerek hava atarken Güney’e elektrik konusunda aciz kalmak size yakışıyor mu?
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Kıb-Tek’te durum gerçekten iyi değil…
Yaşananları, yapılan açıklamaları yakından takip ediyoruz, gördüğümüz şudur;
Kıb-Tek hızla KTHY’nin yaşadığı bir sürece girdi…
Nasıl milli diyerek tek gururumuz olan KTHY kötü yönetimler sayesinde elimizden uçup gittiyse aynen Kıb-Tek de gözümüzün içine baka baka bir yerlere gidiyor!
KTHY nasıl o zamanın Atlas Jet’ine kurban edildiyse Kıb-Tek de şimdi AKSA’nın kucağına itiliyor…
İlahlar öyle istiyor çünkü!
Önce parça parça özelleştirecekler sonra biz bu işi yapamıyoruz diyerek anahtarları teslim edecekler…
Bunda hem kötü yönetimlerin hem kötü siyasetçilerin hem de kötü sendikal yapının payı var, kimse birbirinin üstüne suçu atmasın!
Ne yapılıyorsa el birliğiyle yapılıyor…
Kurumsal değil tamamen bireysel menfaatler ön planda!
Kim kimin adamı belli değil…
İçeride birilerinin maaşlı elamanları var!
Yönetim içeride değil dışarıda…
Herkes biliyor ama telaffuz edemiyor işte!
Kurum elden çıkınca bakalım artık kimlerden avanta yiyip ceplerini dolduracaklar…
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Şimdi tüm sorunları hallettik tarih eğitimini tartışıyoruz ya…
Çünkü maşallah ortalık güllük gülistanlık!
Tahsin ben diyor ki Büyükelçinin sözlerinin altına imzamı atarım…
Kötü bir şey söylemedi ben de imzamı atarım da!
Şimdi sormazlar mı adama madem imzanı atarsın, mademki ülkede tarih eğitimi yeteri kadar verilmiyor senin aklın nerelerdeydi?
Çünkü işiniz gücünüz şakşakçılık…
Büyükelçi aslında sizin kendi eksikliğinizi yüzünüze vuruyor ama sizin altına imza atacağınız şey de yine kendi hatalarınız!
Hemen her şeyi Ankara’ya devretmek…
Siz ense yaparken Ankara gelsin buradaki kokuşan sistemi yeniden inşa etsin!
Sonra da bu devleti biz kurduk biz yaşatacağız diye böbürlenin durun…
Yok öyle yağma!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Ömer KÖSEOĞLU, Müsteşarlık görevi bitti ancak bundan böyle Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı görevi var…Kısa bir tatilden sonra göreve başlıyorsunuz hayırlı uğurlu olsun büyük bir sorumluluk gerektiren makamın başına getiriliyorsunuz.
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Sayın Erhan ARIKLI, akaryakıtta yaşanan kriz ülkeli bir kez daha Güney’e muhtaç hale getirdi. Çok merak ediyoruz Güney’den elektriği kabul edecek misiniz yoksa hiçbir açıklama yapmadan konuşmama hakkınızı mı kullanacaksınız?
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Sayın Deren OYGAR, bir büyük bankanın müdürünün pozitif çıktığını ancak ilgili bankada hiçbir önlem alınmadığı yönünde ihbarlar almaya başladık. Yani kurumlara özel muamele yapılıyorsa artık vay halimize artık!
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Sayın Metin ATAN, vakaların normalinden daha az gösterilmesi konusunda ,yaptığınız açıklama kafalarda yoğun soru işaretleri yarattı. Kapanmama adına eğer bu işi de evcilik oyununa çevirdilerse bakalım kış aylarında başımıza neler gelecek düşünmek bile istemiyoruz…
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Sayın Fırat ATASER, bölgede hayvan sever vatandaşlara yaptığınız uyarı memnuniyetle karşılandı. Umarız diğer ilçelerde de seçim korkusu filan olmadan aynı yönde kararlar üretilir…
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Sayın Dursun OĞUZ, Ankara ziyareti sonrası görüşmelerin verimli geçtiğini açıkladınız da bu konuda detay vermeyince biraz eksik bıraktınız. Milletin özellikle özel sektörün yüreğine su serpecek müjdeli haberlerinizi bekliyoruz…
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Sayın Kutlu EVREN, UBP Genel Başkan adaylığı konusunda bir takım teklifler aldığınızı biliyoruz ama bunların resmileşmesi için de açıklama yapmanız gerekiyor. Resmiyeti olmayan her haber beraberinde bir takım tezgahları da beraberinde getirebilir…
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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, ha keşke Büyükelçinin açıklamalarının altına imza atmak yerine boşluğu ve eksiklikleri daha önceden görüp ona göre icraatlar yapmak daha anlamlı olmaz mıydı? Her şeyi de onların sırtına yüklememek gerek değil mi?
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Sayın Dimağ ÇAĞINER. OTEM bir kez daha açılmaya hazırlanırken ha keşke artık oranın yönetimi de işin uzmanlarının eline bırakılsa. Zira aç kapa durumları var ortada, ara eleman eksikliği varken iyi bir fırsat olabilir…
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Sayın Jet ALİ, yılların fotoğrafçısı olarak pastadaki dilimler küçülünce artık nakliyecilik işine de el atmışsınız. Devletten her ay maaş gelmeyince özelde ikinci hatta üçüncü iş kaçınılmaz oluyor değil mi? Muhakkak ki bu işte de başarılı olacaksınızdır kuşkumuz yok…