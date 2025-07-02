(Kamalı Haber) Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen, 75 gram kokain ve 35 adet hapın ele geçirildiği operasyonda tutuklanan zanlılar Eyüp Seyfioğlu, Mehmet Berzan Çiftel ve Ahmet Said Erciyes mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Celal Durukan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 1 Temmuz 2025 tarihinde saat 11. 40 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ortaköy’de araç içerisinde şüpheli görülen zanlı Eyüp Seyfioğlu’nun ekipleri görünce aracın camından naylon bir poşet attığının görüldüğünü söyledi. Polis, atılan poşetin emare alındığını, zanlının ise tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının attığı poşette 50 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini açıkladı. Polis, akabinde zanlının Ortaköy’deki evinde arama yapıldığını, 25 gram kokain ile 35 adet uyuşturucu hap olduğuna inanılan maddeler ele geçirildiğini kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeleri Çiftel ve Erciyes’in evinde sakladığını, onların 30 Haziran’da uyuşturucuları kendi ikametgahlarına getirdiğini söylediğini kaydetti. Polis, Çiflel ve Erciyes’in de tutuklandığını belirtti. Polis, Çiftel’in Kızılbaş’taki evinde yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan metal plak, 2 adet kart, 5 ve 10 TL banknot bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlı Erciyes’in Köşklüçiftlik’teki evinde yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan 5 ve 10 TL banknot bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlı Seyfioğlu ile Erciyes’in gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini kaydeden polis, zanlı Eyüp Seyfioğlu’ya hapları ve kokaini temin eden 2 ayrı şahsın da arandığını söyledi. Polis memuru, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu da belirterek, 2 gün ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.