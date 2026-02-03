Ortaköy’de dün meydana gelen trafik kazasında park halindeki araca çarpan alkollü sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 125 miligram alkollü olan Josıas Tepage Leteta (E-22), yönetimindeki ZYH 320 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu park halinde bulunan JD 471 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan JD 471 plakalı araç bir evin duvarına çarpıp durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Alkollü içki tesiri altında araç kullanarak trafik kazası yapan ZYH 320 plakalı araç sürücüsü Josıas Tepage Leteta tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.