Özerdağ: “Bu değişikliğin Meclis’ten konsensusla geçmesi büyük önem arz ediyor”

İncirli: “Bu konu erken genel seçimden kaçmak için hükümetin araç olarak kullandığı bir duruma evirilmiştir”

Yüksek Mahkeme Başkanı Özerdağ ve Yüksek Adliye Kurulu üyeleri, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve CTP heyetiyle Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan toplantıda yargıda yapılması planlanan anayasal değişiklikleri ele aldı.

Toplantıda CTP Grup Başkan Vekilleri Erkut Şahali ve Asım Akonsoy da yer aldı. Toplantı sonrasında Yüksek Mahkeme Başkanı Özerdağ ile CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli açıklamalarda bulundu.

-Özerdağ: “Tüm kamuoyunun sahipleneceği bir değişiklik olarak referanduma sunulması büyük önem arz ediyor”

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, yargıda yaşanan sıkıntıların aşılması konusunda bir Anayasa değişikliği önerisi hazırlandığını anımsatarak, bunu yetkililere, partilere ve sivil toplum örgütlerine anlatılmaya başladıklarını belirtti.

Özerdağ, bu değişiklikle amaçlananın yargının daha iyi ve hızlı bir çalışma yöntemine ulaşması, kapasitesinin artırılması ve yıllardır yaşanan sorunların önüne geçip daha verimli bir çalışma ortamının sağlanması olduğunu söyledi.

Kamuoyunun bu Anayasa değişikliğinin gerekli olduğu konusunda hemfikir olduğunu kaydeden Özerdağ, bunun siyaset üstü olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Özerdağ, hükümet ortaklarıyla bu sabah saatlerinde, Ana Muhalefet CTP Başkanı Sıla Usar ile de şimdi bir görüşme yaptıklarını kaydetti. Özerdağ, "Kendileri bizim hazırlamış olduğumuz Anayasa değişikliğinin muhteviyatıyla ilgili daha önce de olumlu düşüncelerini aktarmakla birlikte, bu Anayasa değişikliğinin yapılma zamanıyla ilgili kendi düşüncelerinin de bulunduğunu bugün yapmış olduğumuz görüşmelerde bize aktarmıştır.” dedi.

Bu değişikliğin Meclis’ten konsensusla geçmesi ve tüm kamuoyunun sahipleneceği bir değişiklik olarak referanduma sunulmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Özerdağ, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerden sonra bugünkü görüşmelerde tüm kesimler tarafından değerlendirilecek bu Anayasa değişiklik önerisinin önümüzdeki süreçte netleşeceğini belirtti.

-İncirli: “Mahkemelerimizde yaşanan zorlukların farkındayız”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Anayasa değişikliği konusunu çok önemsediklerini ve yaşamsal bir mesele olarak addettiklerini söyledi.

İncirli, CTP’nin bu değişiklikleri desteklediğini ancak zamanlama konusunda kaygıları olduğunu dile getirdi. İncirli, "CTP olarak erken genel seçim için bir karar önerisi sunduğumuz günde, bir anda Sayın Başbakan'ın referandumla ilgili bir tarih verdiğini herkesle birlikte biz de o anda ilk kez duyduk. Sayın Başbakan, böyle bir konuda bizimle istişare etmedi. Oysa ki doğru olan, bütün Cumhuriyet Meclisi'nin tam onayıyla ve halkın da onayıyla bu işin nihayete varmasıdır. Bizim anlayışımıza göre bu konu erken genel seçimden kaçmak için hükümetin bir kalkan olarak, bir araç olarak kullandığı bir duruma evrilmiştir. Bu da oldukça sakıncalı ve yanlıştır. Bizim için günün sonunda önemli olan yargının kapasitesinin artması, yargı süreçlerinin hızlanması ve toplumun da bu konuda bir rahat nefes almasıdır.” dedi.

Mahkemelerde yaşanan sıkıntıların, yargıda yaşanan zorlukların ve bunların topluma yansımalarını farkında olduklarını kaydeden İncirli, bu Anayasa değişikliğiyle birlikte hem yargının kapasitesinin artırılması hem de süreçlerin hızlanmasının topluma büyük bir fayda sağlayacağını söyledi.

Sıla İncirli, 2014 ve 2020 yıllarında yapılan referandumlardan edindikleri tecrübeye değinerek, bu referandumla birlikte mutlaka olumlu bir sonuçla devam edebilmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Doğrusunu isterseniz ilk baştan beri sizin çizmiş olduğunuz yani konunun siyasileşmemesi, konunun insanlarımıza, halka en iyi şekilde anlatılabilmesi ve siyasi gerginliklerden ya da siyasileşmeden bu konunun değerlendirilmesinin ne kadar önemli olduğuna dair olan hassasiyetinizi biz de paylaşmıştık ve bunu çok da doğru bulmuştuk" dedi.

Değerlendirmelerini yapacaklarını da aktaran İncirli, bu sürecin olumlu sonuçlanması için katkı vermeye devam edeceklerini kaydetti.