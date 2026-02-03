Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), Sevgililer Günü kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Şef Kanako Abe yönetiminde ve gitar sanatçısı Ozan Sarıtepe solistliğindeki konserlerin ilki 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.00’de Gazimağusa’da bulunan Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda; ikincisi ise 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 20.00’de Lefkoşa’da Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da yer alacak.

Konser programında, Gioachino Rossini’nin İpek Merdiven Uvertürü, Eugène Visser’in “Melekle Mücadele” adlı gitar eseri ile Georges Bizet’nin Carmen Süit No.1 ve Carmen Süit No.2 eserleri yer alacak.

Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğu, KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek konserler halka açık ve ücretsizdir.