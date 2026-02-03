Güncel konuşmalar gündemiyle toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yaşanan sözlü ve fiziksel tartışma nedeniyle oturuma kısa bir süre ara verildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy'un konuşmasının ardından eleştirileri yanıtlamak üzere söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın konuşması sırasında milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Gerginlik yüzünden ara verilen oturum saat 15.40'ta yeniden başladı ve Arıklı yarım kalan konuşmasına devam etti.

-Akansoy

Meclis’te ilk sözü alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu konuşmasında, CTP’nin 26 Nisan’da erken seçim yapılması yönündeki karar önerisinin yeterince tartışılmadan eleştirildiğini söyledi. Akansoy, demokrasiden ve kurumsal yapıdan söz edilecekse, hükümet ile muhalefet arasındaki ilişkinin ciddiyetle yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Hükümet ortaklarının geçmişte farklı tarihlerde yaptıkları erken seçim çağrılarını anımsatan Akansoy, bu açıklamaların kamuoyunda açık şekilde yer aldığını ifade etti.

CTP’nin yaklaşımının net olduğunu belirten Akansoy, hükümetin bütünlüğünü yitirdiğini, halkın beklentilerini karşılayan icraatlardan koptuğunu ve mevcut durumun sürdürülemez hale geldiğini savundu. Erken seçim ihtiyacının Meclis’in konusu olduğunu kaydeden Akansoy, en büyük sorunun kurumların ve Meclis’in yıpranması olduğunu söyledi.

Siyaseti bir koltuk meselesi olarak görmediklerini dile getiren Akansoy, amaçlarının ülkenin sorunlarına çözüm üretmek olduğunu ifade etti. Ülkede yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının gündemden düşmediğini belirten Akansoy, Kıbrıs Türk halkının bu tabloyu hak etmediğini söyledi.

Mevcut durumun bir an önce yapılacak erken seçimle değişmesi ve ülkede yeni bir sayfa açılması gerektiğini savunan Akansoy, CTP’nin erken seçim önerisinin ciddiye alınmamasının siyasetin geldiği noktayı gösterdiğini ileri sürdü. Ülkede yaşanan yolsuzluk, rüşvet ve sahte diploma iddialarının en büyük sorumluluğunun Başbakan Ünal Üstel’e ait olduğunu öne süren Akansoy, toplumun önünün açılması gerektiğini kaydetti.

Erken seçim talebinin kişisel ya da koltuk hesabı olmadığını belirten Akansoy, bunun Kıbrıs Türk halkına duyulan saygının bir gereği olduğunu söyledi. Başbakanın yargı reformuna ilişkin açıklamalarına da değinen Akansoy, yargı gibi siyasetin dışında tutulması gereken bir konuda ana muhalefetle istişare edilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

-Arıklı

Akansoy’a yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Yeniden Doğuş Partisi olarak 2026 bütçesinin yeni Meclis tarafından yapılması gerektiğini Aralık ayı sonundan itibaren dile getirdiklerini söyledi. İki milletvekiline sahip bir parti olduklarını belirten Arıklı, ne hükümeti düşürecek ne de ortaklarını erken seçime zorlayacak güçleri bulunduğunu ifade etti.

Hükümet ortaklarının erken seçimi gereksiz gördüğünü, tamamlanması gereken işler ve projeler bulunduğunu kaydeden Arıklı, bu tavra saygı duyduklarını söyledi. Ana muhalefetin erken seçim talebini anlayışla karşıladıklarını dile getiren Arıklı, geçmişte CTP hükümeti döneminde de muhalefetin benzer çağrılar yaptığını anımsattı. Bunun siyasetin doğal bir parçası olduğunu belirten Arıklı, muhalefetin erken seçim istemesinin, hükümetin ise neden seçime gidilmemesi gerektiğini anlatmasının normal olduğunu söyledi.

Mayıs ayında yapılması planlanan referanduma da değinen Arıklı, yargı reformunun kaçınılmaz olduğunu belirterek, geçmişte iki kez denenen referandumların başarısız olduğunu hatırlattı. Aynı hataların tekrar edilmemesi için titiz davranılması gerektiğini vurgulayan Arıklı, muhalefetin de aynı hassasiyeti göstermesini istedi.

Yargıdaki sorunların ciddi boyutlarda olduğunu dile getiren Arıklı, yapılacak reformun yalnızca hükümetin değil; hükümet, muhalefet ve parlamento dışındaki siyasi partilerin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi. Arıklı, yargı reformunun geniş bir uzlaşıyla halka götürülmesi ve halkın desteğinin alınması gerektiğini vurguladı.

-Toros

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Fikri Toros, yargı reformunun referanduma taşınması sürecinin dün itibarıyla Başbakan tarafından siyasallaştırıldığını savundu. Bu koşullarda ana muhalefete çağrı yapılmasını eleştiren Toros, çağrının Başbakanın tek taraflı adımından önce yapılması gerektiğini söyledi.

Toros’un sorusuna yanıt veren Erhan Arıklı, konunun siyasi polemik haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, iktidar, muhalefet ve Meclis dışındaki siyasi partilerin birlikte hareket etmesi, sürecin mümkün olduğunca siyasetten arındırılarak halka götürülmesi ve halkın desteğinin alınması gerektiğini yineledi.

CTP Milletvekili Ongun Talat ise, yerinden söz alarak, yargı reformuna ilişkin Başbakan Ünal Üstel’in açıklamalarını eleştirerek, sürecin kime danışılarak yürütüldüğünü sordu. Talat’ın sözleri üzerine milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın üslup tartışmasına dönüşmesinin ardından, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ile CTP Milletvekili Ongun Talat arasında sözlü ve fiziksel tartışma yaşandı. Bunun üzerine Meclis Başkanı Ziya Öztürkler oturuma ara verdi.