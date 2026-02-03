KKTC'de bir haftada meydana gelen 48 trafik kazasında 12 kişi yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı tarafından açıklanan haftalık trafik raporuna göre, 26 Ocak - 1 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak ve yakın takip bulunuyor.

3 milyon 157 bin 200 TL'lik hasar oluşan kazaların 21'i Lefkoşa, 6'sı Gazimağusa, 11'i Girne, 3'ü Güzelyurt ve 7'si İskele'de meydana geldi.

Ülke genelinde aynı tarihlerde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde kontrol edilen 16 bin 201 araç sürücüsünden 2 bin 689'u rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Toplam 216 araç trafikten men edilirken, 15 sürücü ise tutuklandı.

Sürücülerin 848'i sürat, 80'i mobil araçla tespit edilen sürat suçları, 10'u tehlikeli sürüş, 35'i dikkatsiz sürüş, 165'i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15'i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 60'ı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6'sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 26 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 107'si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 226 trafik ışıklarına uymamak, 92'si muayenesiz araç kullanmak, 58'i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 6'sı yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak, 14'ü özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak, 25'i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 6'sı koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 20'si ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanma) ve 970'i diğer trafik suçlarından rapor edildi.