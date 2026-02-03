Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “ülkede, doğru ve ahlaki olanın; hükümetin derhal gitmesi, yeni temiz bir sayfa açılması ve memleketi zarara uğratanların hesap vermesi” olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Postası'nda yayınlanan “Gökhan Altıner ile Sabah Postası” programına konuk oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan İncirli, “ülkedeki yozlaşmanın, devletin en tepesine kadar çıktığını” savunarak, “Güvenlik krizi bu yönetim zafiyetinin en açık göstergesidir” dedi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkede, bir yandan ekonomik kriz, sürekli borçlanan bir hükümet varken, insanların faiz yükü altında ezildiğini, diğer yandan ise güvenlik krizi olduğunu, bunun da yönetim zafiyetinin en açık göstergesi olduğunu kaydetti.

İncirli, Başbakanlık Müsteşarı ve Merkezi İhale Komisyonu Başkanının tutuklanmasını ve UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanının da yargı sürecinde olduğunu hatırlattı ve “kirlilik” olarak nitelediği bu durumun, Meclis Başkanına kadar uzandığını sözlerine ekledi.

İncirli, bütün bunlar yaşanırken halkın artık erken seçime gitmeyi beklediğini söyleyerek, halkın talebinin değişim yönünde olduğunu vurguladı.

Hükümeti eleştiren ve istifaya çağıran İncirli, hükümet değişmediği sürece yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin devam edeceğini belirtti, mevcut düzenin halkın değil, hükümetin yararına olduğunun altını çizdi.

Karma oy ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan CTP Genel Başkanı İncirli, “Karma oya ilkesel olarak karşıyız ama UBP önce kendi içindeki bütünlüğü sağlamalı çünkü biz onların işlerine alet olmayız” dedi.

-Seçim bildirgesi değil hükümet programı hazırlıyoruz

Her sektörü ayağa kaldıracak plan ve programları hazırladıklarını söyleyen İncirli, “Biz seçim bildirgesi değil, hükümet programı yazıyoruz,” dedi ve CTP iktidarında her şeyin planlı ve bütçelerinin hazır olacağını ifade etti.

İncirli, hayat pahalılığı oluşmadan gerekli politikaların hayata geçmesi gerektiğini belirterek, alım gücünün korunmadığını, halkın geçinemez durumda olduğunu söyledi.

Sıla Usar İncirli, kayıt dışılığın ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak, kayıt dışılık yüzünden devletin de kaybettiğini ve kirlendiğini söyledi. Kayıt dışı biriken para yüzünden çetelerin de arttığını dile getiren İncirli, bu konuların bağlantılı olduğuna dikkat çekti ve “Biz kayıt dışılığı önlemek için çok güçlü denetim mekanizmaları kuracağız” dedi. Konuşmasının devamında vergi adaletsizliğine de değinen İncirli, “CTP iktidarı adaletli ve eşit olacak. Toplumun tüm sorunlarına çözüm bulmak için ortaya politikalar koyacağız” şeklinde konuştu. Bir diğer sorunun da liyakatsızlık olduğunu vurgulayan İncirli, “Bugün kurumların hizmet veremeyecek duruma gelmesinin en büyük nedenlerinden biri liyakatin olmamasıdır” dedi.

-Türkiye ile ilişkiler

Türkiye ile ilişkilerin karşılıklı saygı çerçevesinde devam etmesi gerektiğini ve bunun bir gerginlik konusu olmaması gerektiğini ifade eden İncirli, CTP’nin halk ile beraber politika ürettiğini söyledi ve “Diyalog ve uzlaşı kültürü içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

İncirli, Kıbrıs konusuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak Cumhurbaşkanı Erhürman’ın arkasında olduklarını belirtti ve Kıbrıs sorununun çözümünün federasyondan geçtiğini vurguladı.

“Masaya oturulduğunda konuşulacak konu federasyondur. Bizim Sayın Erhürman’a desteğimiz tamdır ve güvenli adımlarla ilerliyoruz,” diyen İncirli, CTP’nin iki toplumlu iki kesimli siyasi eşitliğe dayalı federasyonu desteklediğini vurguladı.

-Et konusu

Son olarak et konusu hakkında da değerlendirmeler bulunan Sıla Usar İncirli, et fiyatlarının ucuzlaması, halkın sağlıklı ete ulaşabilmesi gerektiğini ve çalışmalarının bu yönde olduğunu söyledi. İncirli, ilgili bütün sektörlerle temas halinde olduklarını belirterek bütün paydaşlarla uzlaşı içerisinde ortak bir karar alınması gerektiğini vurguladı. İncirli mevcut hükümetin tarafları birbirine kırdırdığını da dile getirerek et sorununun sadece hayvancı ve kasapların değil bütün toplumun sorunu olduğunun altını çizdi ve hedeflerinin halkın ucuz ve sağlıklı ete ulaşması olduğunu söyledi.