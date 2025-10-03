(Kamalı Haber) - Değirmenlik- Girne Anayolunda meydana gelen ölümlü kazanın ardından tutuklanan Canberk Çaydam yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Yusuf Özenci mahkemeye olguları aktardı. Polis, 29 Eylül 2025 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Değirmenlik - Girne Anayolunun 8-9'uncu km'leri arasında, Canberk Çaydam'ın (E-31), yönetimindeki MR 226 plakalı salon araç ile Girne istikametinden Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada Taş Ocakları Mevkiine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçtiğini, sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ali Osman Bayram’ın (E-26) kaza oluşmasını önlemek amacıyla yolun solundan sağına geçtiğini, Bayram yönetimindeki LZ 354 plakalı salon araç ile Canberk Çaydam yönetimindeki aracın yüz yüze çarpıştıklarını söyledi. Polis, kaza sonucu LZ 354 plakalı araç sürücüsü Ali Osman Bayram olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, kazada yaralanan LZ 354 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Oğuzhan Koçyiğit'in (E-26) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını, tedavisinin sürdüğünü ancak hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi. Polis, soruşturma amaçlı Karayolları Dairesi ile Makine Mühendisleri Odasıyla yazışma yapıldığını ve rapor beklediğini açıkladı. Polis, ayrıca Bayram’ın otopsisinin yapıldığının, trafik kazasına bağlı Takata hava yastığının patlaması sonucu içerisindeki demir parçanın kafatasına saplanması sonucu yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede çalışma izniyle bulunduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.