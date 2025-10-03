(Kamalı Haber) - Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme müdürlüğünde görevli polis ekipleri tarafından Gönyeli’de gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda 2 kilo 700 gram hintkeneviri ve 250 gram kokain türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Ege Karabulut yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis çavuşu Ahmet Gülderen mahkemeye olguları aktardı. Polis, 30 Haziran 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme müdürlüğünde görevli polis ekibinin almış olduğu bilgi ışığında zanlı Ege Karabulut’un Gönyeli’deki ikametgahını uyuşturucu zulası olarak kullandığına dair bilgi aldıklarını ve harekete geçtiklerini söyledi. Polis, zanlının ikametgâhına gidildiğini ve kaldığı apartmanın merdivenlerinde inerken tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıyla birlikte ikametgaha girerek, arama yaptıklarını, evde naylon poşete sarılı yaklaşık 2 kilo 700 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 250 gram kokain olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen 4 adet hassas terazi, bir adet öğütücü ve banka kartı bularak, emare aldıklarını kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddelerin ve emarelerin analize ve parmak izi inceleme şubesine gönderildiğini kaydetti.

Polis memuru Ramiz, zanlıdan uyuşturucular ile ilgili izahat istendiğini gönüllü ifade vermediğini ancak sözlü olarak yaptığı beyanında uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, uyuşturucunun bir kısmını aldığı konumun tespit edildiğini, çevre güvenlik kameralarının incelemeye alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı, müvekkilinin ciddi sağlık sorunları olduğunu belirterek, doktor kontrolünden geçirilmesini, sürekli kullandığı ilaçların temin edilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına, bu süre içerisinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.