Baf Ağır Ceza Mahkemesi'nin dünkü oturumunda, 21 Ocak 2023'te sabaha karşı meydana gelen bir trafik kazasında motorlu bisiklet kullanan 58 yaşındaki İoannis Palikarpos’un ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle 45 yaşındaki İngiliz şoförü, 22 yıl hapis cezasına çarptırdığı haber verildi.

45 yaşındaki İngiliz’in adam öldürmekten suçlu bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, söz konusu kişinin tutuklandığı günden bugüne kadar göz altında tutulduğunu ve artık 22 yılını merkezi cezaevinde geçireceğini kaydetti.

Motorlu bisiklet kullanan Polikarpos’un 45 yaşındaki sürücünün kullandığı aracın çarpmasının ardından ölümcül şekilde yaralandığını yazan gazete, aracın sürücüsünün kazanın ardından olay yerini terk ettiğini ve daha sonra polis tarafından yeri tespit edilerek yakalandığını belirtti.

Gazete, polisin araştırmalarına göre söz konusu iki kişinin kaza öncesinde bir eğlence merkezinde tartışma yaşadıklarını da ekledi.