Bizim gibi Atatürk sevdalısı birine milli bayramlar zul haline gelir mi?

Şahsen biz şu anda o noktadayız...

Pazar günü Atatürk gençliğe hediye ettiği 19 Mayıs kutlamaları var!

Ziyaretler başladı bile...

Daha önümüzde iki gün var bakalım ne palavralar sıkacaklar ve ertesi gün unutacaklar doğrusu çok merak ediyoruz!

Aslında onların derdi gençlik filan değil...

Nutuk atıp siyasi rantlarını sağlasınlar!

Bizde milli bayram çok…

Milli olunca da nutuklar haliyle fazla oluyor!

Bu ülkenin makamlarının ayranı kabarıyor…

Başlıyorlar sallamaya!

Bir basın bildirisi yarışı başlıyor…

Konuşanlar siyasiler ama onu yazanlar başkaları!

Hatta bir yıl önceki açıklamaların tarihi değişiyor basına servis ediliyor…

Bazen de makamlar değiştiği için isimler!

...

Sanırsınız ki bu açıklamaları yapanlar samimidir…

Yok öyle bir şey!

Bir çoğu vitrine oynuyor, akıllarında şov yapıyorlar…

Ama gelin görün ki inandırıcı olmuyorlar!

Çünkü asıl olması gereken ruh yok, samimiyet yok, devlete inanç hiç yok…

Devletin üst makamlarında oturuyorlar ama tasarlı sadece koltuğu sağlama alıp kaptırmamak!

Zaten öyle olmasaydı bu günleri yaşamazdık…

…

Devlet erkanı 19 Mayıs nedeniyle bu kez açıklamalara erken başladı...

Hafta sonu tatil olduğu için erken basın bildirisi bunlar!

Ulu önder bu bayramı gençliğe hediye etti ya!

Hep bir ağızdan “Gençler devleti korusun” diyorlar...

Ata’yı bile siyasi emellerine alet ediyorlar!

Ülke gençleri devlete sahip çıkıp korusunmuş...

Güldürmeyin Allah aşkına!

Bu gençlik artık eski genlik değil, okuyor, sorguluyor yeri gelince de hesap soruyor…

Hamasi nutuklar karın doyurmuyor çünkü!

Ülkede yaşanan gerçekleri de siyasi yapıyı da partizanlığı da gayet iyi biliyor…

Bu arada ülke gençliği Ata’sının izinde gidiyor ve ona olan inancı her geçen büyüyor ama sizden farkları var!

...

Sizler siyasi rant için şirin gözükmek için nutuk atıyorsunuz, onlar Atatürk devrimlerine inandıkları yaşatmakta kararlı oldukları için…

Sizin çağrıda filan bulunmanıza gerek de yok!

Devlet ve sizler her ne kadar onları dışlayıp parti rozetine göre tavır takınsanız da tüm yürekleriyle Ata’nın ilkelerini genlerinde hissediyor…

…

Buradan devletin kaymağını yiyenlere sesleniyoruz…

Sizler oturduğunuz makamlarda keyif çatarken bu ülkenin gençleri gelecek endişesi yaşamaktadırlar!

Sizler korumalarınızla, danışmanlarınızla, yüksek maaşlarınızla standartların üstünde bir hayat yaşarken, işsiz genç ordusunun kafasında tek şey bu ülkeden kaçıp kendilerine yeni bir hayat kurma düşüncesidir…

Sizler kendi parti rozeti takan gençleri bir bir arka kapıdan devlete istihdam ederken, gençler sınav kuyruklarında umutsuzca istihdam edilmeyi beklemektedirler!

Bu ülkede binlerce üniversite mezunu işsiz ordusu bulunmaktadır…

...

Siyasi gücü olanlar devletin her türlü olanaklarından yararlanırken onların umutları her geçen gün solmaktadır!

Onun içindir hele de milli bayramlarda artık asıp kesmeyi, milliyetçi nutuklar atmayı bir yana bırakın kimseyi inandıramazsınız…

Eğer nutuklarınızda gerçekten samimiyseniz yapacağınız tek şey gençlerin önünü açmak olmalıdır!

Devletinin sahip çıktığı, iş ve aş verdiği her gencin yine bu devlete siz çağrı yapmadan da sahip çıkacağından emin olmanız gerekir…

Şükürler olsun ki bu ülke insanı ve özellikle de gençliği Atatürk ilke ve inkilaplarına yürekten bağlıdır, sizlerin beceriksiz ve basiretsizliğiniz bile onları Atasının yolundan çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmez!

...



MESAJ KUTUSU

Sayın Hakan DİNÇYÜREK, G.Mağusa Hastanesi’ne aynı anda hem onkolog hem de kardiyolog hekim kazandırmanız bölgede memnuniyetle karşılandı. Ancak hem çok yakınlarınızdan birisi bu nakilleri engellemek için büyük çaba sarf ediyor haberiniz olsun istedik...

...

Sayın Mustafa NAİMOĞULLARI, Hayvancılar Birliği olarak yaptığınız bölge toplantılarında bazı büyük otel işletmecilerin yasal olmayan yollardan ithal et getirdikleri yönünde konuşmalar yaptığınızı duyduk. Bunları önümüzdeki günlerde açıklayacağınız da iddia ediliyor bakalım bu işte piyango kime vuracak?

...

Sayın Cemal REDİF, narenciye ürünü elinde kalan ve yerlere dökülen üretici sadece hükümeti değil sizi de suçlamaya başladı. Bir de şu yurt dışından getirilen büyük narenciye sıkıcılarının hangi kıstaslara göre ithal edildiğini soran mesajlar göndermeye başladılar, bakalım altından ne çıkacak?

...

Sayın Murat ŞENKUL, dere yatağına inşaat izni konusunda yapılan haber ve yorumlar için yaptığınız bilgilendirme açıklaması hem Cumhurbaşkanı Tatar’ı aklamış oldu hem de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağladı. Ha keşke genç meslektaşlar haberlerini yayınlamadan önce yeteri kadar araştırma yapsalar değil mi?

...

Sayın Erhan ARIKLI, söz verdiğiniz zamandan uzunca bir zaman geçti ancak 3 yeni uçak şirketinin ülkeye kazandırılması konusunda hala olumlu bir gelişmeye rastlayamadık. Bayram öncesi uçak bileti fiyatlarından haberiniz vardır umarız. Bu arada Ercan’da tavandan akan klima suları büyük rahatsızlık yaratıyor, bilesiniz!

...

Sayın Aykut HOCANIN, YÖK’ün YÖDAK ve bazı üniversitelerde yaptığı soruşturmaların akıbeti konusunda bir açıklama yapmayı düşünüyor muydunuz? Bu konuda çeşitli söylentiler gelmeye başladı, kafalar daha fazla karışmadan aydınlatıcı bir açıklamaya ne dersiniz?

...

Sayın Barış SEL, sosyal medyada yaptığınız bazı adrese teslim paylaşımlar merak konusu olmaya başlamış ki özelliklesizin camiadan arkadaşlar mesaj bombardımanına başladılar. Bu arada Pazar günkü maç için farklı kazanacağınızı filan söylüyormuşsunuz, büyük bir hayal gücünüz var desenize...

...

Sayın Mehmet HARMANCI, yıllardır atıl durumda kalan Kültür Saray’ın hizmete kazandırılması için ne zaman girişimde bulunacağınız konuşulmaya başlandı. Tiyatro festivalinin hala mahkemelik olduğunuz bir üniversite yapılması hayli manidar görülmeye başlandı...

...

Sayın Ayşegül ZAİM, sanat dünyasında ülkemizin yetiştirdiği ses sanatçıları arasında listenin en üstünde yerinizi koruduğunuz yönünde yorumlar yapılmaya devam ediyor. Çok yakında da artık ülke sınırlarına yayılacağınız an meselesiymiş, tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz...