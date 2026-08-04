Kamalı Haber

Doğancı'da meydana gelen “vahim zarar ve ciddi darp” suçlarından tutuklanan 18 yaşındaki Ö.Y. yeniden Lefke’de mahkemeye çıkarıldı.

Pencereden Atlayan Kadın Ağır Yaralandı

Güzelyurt Polis Karakolunda görevli polis, olguları aktardı. Polis memuru, 1.08.2026 tarihinde saat 06:30 raddelerinde Doğancı'da sakin zanlının birlikte yaşadığı kendisinden yaşça büyük olan nişanlısı aynı adreste sakin C.F. (48) ile ikametgahları içerisinde çocuğunu yanına alma konusunda aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu kadının başına elleri ile vurup ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, kadının korunmak için kendisini yatak odasına kilitlemesine müteakip zanlının kapıyı zorladığı sırada içeri girmesinden korkan kadının 4 metre yükseklikteki pencere camından atladığını kaydetti.

Bel Kemiği Kırıldı, Beyin Kanaması Geçirdi

Polis, zanlının müştekinin bel kemiğinin kırılmasına ve beyin kanaması geçirmesine sebep olup vahim bedensel zarara uğrattığını belirtti. Polis, müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığını, zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını ve soruşturma amaçlı 3 gün ek tutukluluk alındığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, müştekinin ortopedi servisinde tedavi altında bulunduğunu ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

3 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.