Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan H.T. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Suçunu Kabul Eder Nitelikte İfade Verdi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Pınardan olguları aktardı. Polis, Lefkoşa’da bir şirkette muhasebeci olarak çalışan zanlının 2025 yılı Ağustos ayı içerisinde İskele’de bir şahsa 17 bin sterlin karşılığında sattığı altyapı malzemelerine karşılık aldığı 9 bin Sterini şirkete teslim etmeyerek, çaldığını söyledi. Polis, şikayetin 23 Temmuz 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada mesele ile ilgili evraklar tespit edilerek, emare alındığını belirtti. Polis memuru, zanlının suçunu kabul eder nitelikte ifade verdiğini kaydetti. Zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını ifade eden polis, bu süre içerisinde ifadeler temin edildiğini, cep telefonunun incelemeye gönderildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Tutuksuz Yargılanacak

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.