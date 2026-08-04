Kamalı Haber

KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen N. S., B. O., M. K., S. S., N. A., R. O. ve B. A. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

3005 Güne Kadar İzinsiz İkamet Ettikleri Belirlendi

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Gonca Kartal mahkemeye olguları aktardı. Polis, 31.07.2026 tarihinde saat 14:00-00:00 saatleri arasında Gönyeli bölgesinde, Gönyeli Polis Karakolu ekiplerince yapılan muhaceret kontrollerinde, N. S.'ın 11.08.2025 tarihinden itibaren 354 gün, B. O.'nun 27.03.2022 tarihinden 1587 gün, M. K.'nın 09.05.2018 tarihinden 3005 gün, S. S.'nın 30.04.2023 tarihinden 1158 gün, N. A.'ın 15.06.2026 tarihinden itibaren 46 gündür, R. O.'nun 29.11.2025 tarihinden itibaren 244 gündür ve B. A.'nın ise 30.09.2019 tarihinden itibaren 2437 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığından soruşturma yapılması gerektiğini, zanlıların KKTC’de kalma nedenlerinin araştırılacağını, ihraç işlemleri için de yazı yazıldığını ve cevap beklendiğini kaydeden polis, 8 gün ek süre talep etti.

8 Gün Tutuklu Kalacaklar

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.