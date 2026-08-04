Kamalı Haber

KKTC’de ikamet izinsiz oldukları tespit edilerek tutuklanan A. M., T. K., M. R., S. I., M. R. I. ve K. S. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

2699 Güne Kadar İzinsiz İkamet Ettikleri Belirlendi

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Buğra Ceren olguları aktardı. Polis, 31.07.2026 tarihinde Minareliköy ve Haspolat’ta Demirhan Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A. M.’nın 22.05.2026 tarihinden itibaren 70 gün, T. K.’nın 01.05.2026 tarihinden itibaren 91 gün, S. I.’ın 22.05.2026 tarihinden itibaren 70 gün, M. R. I.’ın 11.08.2023 tarihinden itibaren 1085 gün, M. R.’ın 11.03.2019 tarihinden itibaren 2699 gün, K. S.’nin 01.04.2026 tarihinden itibaren 121 gün yetkili makamdan izin almaksızın KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığından soruşturma yapılması gerektiğini, zanlıların KKTC’de kalma nedenlerinin araştırılacağını, ihraç işlemleri için de yazı yazıldığını ve cevap beklendiğini kaydeden polis, 8 gün ek süre talep etti.

8 Gün Tutuklu Kalacaklar

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.