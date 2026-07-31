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Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal-Alma-Tasarruf-Verme” suçlarında tutuklanan zanlılar O.H.K ve J.C.O mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Evde 600 gram uyuşturucu, hassas terazi ve 17 bin 100 TL bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 21 Temmuz 2026 tarihinde 16:15-17:00 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Gönyeli adresinde sakin, zanlı O.H.K’nin ikametgahında mahkeme emri ile huzurlarında yapılan aramada, 600 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 17 bin 100 TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi. Polis olayın akabinde zanlıdan yapılan sorguda konu maddeleri zanlı J.C.O’dan aldığının öğrenilmesine müteakip zanlı O’nın da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, ele geçirilen miktarın yüksek olduğunu, zanlıların ülkede kalıcı bağları bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Zanlılar cezaevine gönderildi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlıların 50 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.