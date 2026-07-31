Kamalı Haber

Lefkoşa’da yayaya çarparak, ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan F.C.D. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kaza Atatürk Caddesi'nde Meydana Geldi

Mahkemede mesele işle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ercan Ateş olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 28 Temmuz 2026 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde yönetimindeki yolcu minibüsü ile doğu istikametine doğru seyrettiği esnada İhsan Güven Sokak kavşağına yaklaştığı sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yolu güney istikametinden kuzey istikametine doğru yaya olarak geçmeye çalışan M.Y.'ye çarptığını söyledi.

Yaralının Hayati Tehlikesi Bulunmuyor

Polis, ağır şekilde yaralanan yayanın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığını, zanlının ise tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek süre alındığını, doktordan alınan bilgide M.Y.’nin hayati tehlikesinin olmadığının öğrenildiğini kaydetti.

Tutuksuz Yargılanacak

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve iki kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.