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Gemikonağı'nda meydana gelen "Ev Açma, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz ve İkamet İzinsiz” suçlarından tutuklanan P.O. mahkemeye çıkarıldı.

1537 gündür izinsiz ikamet ettiği tespit edildi

Lefke Karakolu'nda görevli polis memuru Beki Küçükbekir olguları aktardı.

Polis, 22.07.2026 tarihinde saat 14:00 raddelerinde Yedidalga'da sakin M.Ş.’ye ait ikametgahının penceresinin hasar yapılmaksızın açılıp, içeriye giriş yaptıktan sonra konu ikametgahın yatak odasının kilitli durumdaki kapıya muhtemelen sert bir cisim ile vurup hasara uğrattıktan sonra konu ikametgahtan bir şey almadan pencereden çıkış yapıldığını söyledi. Polis, 31.07.2026 tarihinde saat 12:30 raddelerinde Gaziveren'de Arif Seran Sokak üzerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı Lefke Karakolu ekipleri tarafından yol kenarında şüpheli hareketler sergileyen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 16.05.2022 tarihinden itibaren 1537 gün yetkili makamlardan izinsiz KKTC'de ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, aynı gün "İzinsiz İkamet" etmek suçundan dolayı suçüstü hali gereği tutuklanan zanlının yapılan sorgulamasında 22.07.2026 tarihinde Yedidalga'da meydana gelen "Ev Açma, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz" suçlarını işlediğinin tespit edildiğini açıkladı.

Tornavida ve kıyafetleri emare alındı

Polis memuru, zanlının tasarrufunda bulunan çanta içerisinde yapılan aramada bir adet toplam uzunluğu 25 cm olan tornavida ve olay sırasında giymekte olduğu bir adet siyah renk tişört, bir adet gri renk şort ve bir çift siyah renk terlik emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 3 gün tutukluluk emri

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ergin Atıcı, devam eden bir soruşturma olduğuna, incelenmesi gereken hususlar bulunduğundan zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.