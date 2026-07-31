Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklanan O.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

56 Sabıkası ve 4 Açık Meselesi Bulunuyor

Mahkemede mesele işle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emine Çıkan olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlının 2026 yılı Haziran ayı içerisinde İ.K.’den kendisini ve 4 akrabasını KKTC vatandaşı yapacağı vaadiyle 650 bin TL, 8 bin Sterlin ve 4 bin 600 euro nakit para aldığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili şikâyetin 24 Temmuz 2026’da yapıldığını, zanlının 28 Temmuz’da Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, zanlının suçunu itiraf içerikli ifade verdiğini, mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, zanlının benzer ve başka suçlardan 56 sabıkası ve açıkta bulunan 4 meselesi olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, söz konusu şahıstan para aldığını, vatandaş olmaları için yardımcı olacağını söylediğini ancak yapamadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.